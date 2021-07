Trendforduló a szlovák munkaerőpiacon: egyre többen találnak új állást

Az elmúlt időszakban meghozott járványügyi enyhítéseknek köszönhetően a szolgáltatásokban, vendéglőkben, büfékben is egyre több az új munkahely, amihez hozzásegített a nyári turistaszezon beindulása is. - TASR-felvétel

„Annak ellenére, hogy egy rendkívül nehéz éven vagyunk túl, a szlovák munkaerőpiacon lassan, de fokozatosan javul a helyzet” – mondta el Eduard Heger kormányfő szerdán a legfrissebb munkanélküliségi adatokat kommentálva. A világjárvány tavalyi megjelenését követő gazdasági válság miatt látványosan megugrott az állástalanok száma. Míg tavaly márciusban a munkaképes lakosság 6,2 százalékának nem volt munkája, nyárra ez az arány 8,4 százalékra ugrott, az idei újabb járványhullám miatt pedig februárban, márciusban és áprilisban 8,6 százalékon tetőzött. Májusban azonban fordult a kocka, és a javulás az elmúlt hónapban is folytatódott.

Ezrek helyezkedtek el

„Júniusra 8,37 százalékra esett vissza az állástalanok aránya. Egész pontosan 229 394-en voltak a munkaügyi hivatalok nyilvántartásában, csaknem 3 ezerrel kevesebben az egy hónappal korábbinál. Közülük csaknem 213 ezren vannak azok, akik egy kedvező állásajánlat esetén képesek lennének azonnal munkába állni” – mondta el Marianna Šebová, a Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) sajtórészlegének a munkatársa. Milan Krajniak munkaügyi miniszter szerint az elmúlt hónapban csaknem 15 ezer állástalan talált magának munkát, 1,6 ezerrel több, mint az előző hónapban. Ez az adat azonban már a járvány kirobbanása előtti időszak számait is meghaladja, hiszen 2019 júniusában ez a 13 ezret sem érte el. „Folyamatosan nő azonban a munkát keresőknek felajánlott állások száma is, ez az elmúlt hónapban már meghaladta a 73 ezret” – tette hozzá Krajniak.

További javulás várható

„Az állástalanok aránya már csak egy járásban, a Rimaszombatiban haladja meg a 20 százalékot, a jó hír azonban hogy az elmúlt hónapban itt is javult a helyzet” – mondta el lapunknak Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár elemzője. Szerinte kollégáinak a többsége számított a javulásra, az elmúlt időszakban meghozott járványügyi enyhítéseknek köszönhetően ugyanis a szolgáltatásokban is javult a helyzet, amihez besegített a nyári turistaszezon is. „Az elkövetkező hónapokban további javulásra számíthatunk a munkaerőpiacon, vagyis az állástalanok száma tovább csökkenhet. Sok függ azonban attól, hogyan sikerül átvészelnünk a járvány őszre jósolt újabb hullámát, és ezzel kapcsolatban milyen megszorításokra lesz szükség. Az állástalanok számának a tavalyihoz hasonló látványos megugrásával azonban már nem számolunk” – tette hozzá Horňák. Szerinte idén így éves szinten 7,8 százalék körül mozog majd a munkanélküliség.

Kockázatos cégek

„A mostani javulás ellenére a járványnak még koránt sincs vége, Európában egyre gyorsabban terjed a koronavírus delta variánsa, ami aggodalomra ad okot” – figyelmeztet a kormányfő. Az elemzők egy része szerint arról sem szabadna megfeledkeznünk, hogy az állami támogatások visszafogását követően több cég is csődbe mehet, ami újabb elbocsátásokkal járhat. A Dun&Bradstreet tanácsadó társaság legfrissebb felmérése szerint csak az idei év első öt hónapjában 3 ezerrel nőtt az olyan szlovákiai cégek száma, amelyeket csőd fenyeget. „Veszélyeztetett cégnek azok számítanak, amelyek csődöt jelentettek, megkezdődött velük szemben a csődeljárás vagy a szerkezetátalakítási eljárás, esetleg csődvédelmet kértek a hitelezőikkel szemben. Tavaly 7440 ilyen társaság volt az országban, amelyek csaknem 28 ezer embert foglalkoztattak, ami azt jelenti, hogy e tekintetben az elmúlt év volt eddig a legrosszabb” – mondta el Petra Štěpánová, a Dun&Bradstreet elemzője. Szerinte a veszélyeztetett cégek száma idén csak az év első öt hónapjában újabb 3 ezerrel nőtt, vagyis további, csaknem 12 ezer ember munkája került veszélybe. „A legtöbb veszélyeztetett céget jelenleg Pozsonyban regisztráljuk, a toplista második helyén azonban Komárom található, amely még Kassát, Zsolnát és Besztercebányát is megelőzi” – tette hozzá Štěpánová.

A kormány is készül

A kormányfő szerint, ha nem lett volna az állami támogatás, jóval több munkahely szűnt volna meg. „Eddig nagyjából 2 milliárd eurót fordítottunk a munkahelyek megőrzésére, és felkészültünk az esetleges következő járványhullámra is” – állítja Heger. „A nehézségek ellenére idén eddig – tömeges elbocsátásokra hivatkozva – csupán 4300 munkahely megszüntetését jelentették be a munkáltatók, az állások kétharmadát azonban sikerült megmentenünk, ezekből így valójában csupán 1535 állás szűnt meg” – mondta el Krajniak, aki szerint a járvány következő hulláma során is készek bevetni a munkahelyvédelmi támogatásokat.