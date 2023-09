Továbbra is súlyos probléma a nyugtaadás elmulasztása

„A júliusi és augusztusi próbavásárlásaink során 736 esetben állapítottunk meg törvénysértést, vagyis az ellenőrzött vállalkozások 57 százaléka nem tartotta be az elektronikus pénztárgép használatával kapcsolatos szabályokat. Emiatt összesen 180 ezer eurós büntetést szabtunk ki számukra” – mondta el Jiří Žežulka, a központi adó- és vámhivatal elnöke. Szerinte a leggyakoribb vétség a bevételek regisztrációjának az elmulasztása.

„Abszolút számokban a legtöbb jogsértést, 129 esetet Eperjes megyében tapasztaltuk. A mulasztások arányát tekintve is a keleti országrészben a legrosszabb a helyzet. Eperjes és Kassa megyében a próbavásárlások 71 és 80 százalékánál találtunk valamilyen hibát. Pozsony megyében ugyanez az arány alig 40 százalék körül mozog”

– figyelmeztet Rastislav Gábik, a központi adó- és vámhivatal csalás elleni osztályának a vezérigazgatója. Csak összehasonlításképpen: tavaly ugyanezen ellenőrző akció során az adóellenőrök összesen 768 pénztárgépet vizsgáltak, és 425 esetben állapítottak meg törvénysértést, ami 55 százalékos aránynak számít. A kiszabott bírságok összege akkor 123 ezer euró körül mozgott.

Az adóellenőrök azt is felmérték, hogy milyen hatása van az ellenőrzéseiknek az érintett vállalkozásokra.

„Az általunk ellenőrzött vállalkozások mindegyikében átlagosan 10 százalékkal nőttek a bevételek az ellenőrzést követő 21 napban, ami azt jelenti, hogy a vállalkozók jobban odafigyeltek a szabályok betartására. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknél jogsértést találtunk, az ellenőrzés után átlagosan 27%-kal nőttek az eladások”

– tette hozzá Gábik.

A központi adó- és vámhivatal ezúttal is felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a vásárlásukról mindig kérjenek pénztárgépes nyugtát. Ha ezt elmulasztják, a tisztességtelen vállalkozókat segítik, akik így elkerülhetik az adófizetést, megrövidítve ezzel az államot. „Az ilyen vállalkozók méltatlan versenyelőnyre tesznek szert a tisztességes vállalkozókkal szemben is, torzítva ezzel az üzleti környezetet” – hangsúlyozta Žežulka. Ha a vállalkozó hiányos vagy hamis nyugtával próbál meg minket lerázni, ezt az adóhivatalnak a pokladnica@financnasprava.sk e-mail címen jelenthetjük be.