Tovább romlik a járványhelyzet, felbukkantak az első fekete járások

Már az utóbbi hetekben is gyorsan nőtt az újonnan azonosított fertőzöttek és a kórházban kezelt személyek száma, a regionális járványtérképen viszont eddig nem bukkantak fel fekete járások. Ez azonban a jövő héttől megváltozik.

Ahogy arról az Új Szó is beszámolt, ha csak a hétnapos incidenciát vesszük figyelembe, több északi járásnak már ezen a héten is fekete fázisba kellett volna kerülnie. Ez azért nem történt meg, mert a regionális közegészségügyi hivatalok kérvényezték az enyhébbnek számító bordó besorolást (a Covid-automata lehetővé teszi, hogy a helyi szakértők egyel jobb vagy rosszabb besorolást kérjenek, ha ezt adatokkal és érvekkel is alá tudják támasztani).

5 fekete járás

Most viszont már több északi járásban is tarthatatlanná vált a helyzet, ezért október 18-tól átkerülnek a fekete fázisba. Ezek közé tartozik az Ólublói, a Kiszucaújhelyi, a Csacai, a Felsővízközi és a Bártfai járás. A felsorolt régiókban a PCR-tesztek pozitivitási aránya 25 és 33 százalék között mozog, ami azt jelenti, hogy körülbelül minden negyedik (Felsővízközön és környékén minden harmadik) letesztelt személynek pozitív lesz a mintája.

Ami pedig a kórházakat illeti, az Adatok Pátosz Nélkül elemzőcsoport szerint az ólublói intézmény van a legnehezebb helyzetben, hiszen ott a covid-osztály telítettsége elérte a 83 százalékot (a 30 ágyból 25 megtelt), de Bártfán, Csacán és Felsővízközön sem túl kedvező a helyzet, ezekben a régiókban a telítettség 50 százalék körüli.

Komoly bezárások

A fekete besorolás eredményeként komoly szigorítások várnak az imént felsorolt járások lakosaira. Nem lehet például esküvőket, családi vacsorákat és egyéb ünnepségeket szervezni, még a teljesen védett személyeknek sem. Ez a bordó besoroláshoz képest jelentős szigorítás, hiszen ott még 20 beoltott személy részt vehetett efféle rendezvényeken. A fekete járásban az éttermeket is be kell zárni, még az oltottak sem léphetnek be, tehát csakis elvitelre lehet ételt is italt rendelni. A bordó fázisban az oltottak még beülhettek az éttermekbe, igaz, szigorú előírások mellett. A teraszokon lehetett fogadni azokat, akik rendelkeztek negatív teszttel, vagy pedig átestek a fertőzésen, most viszont már erre sem lesz lehetőség. Továbbá be kell zárni a hoteleket és az edzőtermeket is, a bordó járásokban még ezek is nyitva tarthattak. A diákok ugyan maradnak a helyszíni oktatásnál, viszont az autóiskolák és az egyéb kurzusok nem működhetnek a fekete fázisban.

A Covid-automata azt is kimondja, hogy a fekete járásokban kijárási tilalmat kellene bevezetni. Ez viszont mindaddig nem lehetséges, amíg a kormány ki nem hirdeti a veszélyhelyzetet. Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter korábban többször is kijelentette, hogy egyelőre nem terveznek ilyesmit. A tárcavezető ehelyett arra kérte az önkormányzatokat, hogy általános érvényű rendeletekkel szabályozzák az emberek szabad mozgását. A polgármesterek azonban jelezték, hogy a jogkörük erre nem terjed ki, később pedig ugyanerre az álláspontra jutott Márai Patakyová emberjogi ombudsman is. Így tehát elvileg érvényben kellene lennie az esti kijárási tilalomnak a fekete és a bordó járásokban, de amíg ehhez nincs meg a megfelelő jogi keret, addig az emberek továbbra is szabadon mozoghatnak.

Az egészségügyi miniszter csütörtökön azt mondta, továbbra sem indokolt a veszélyhelyzet bevezetése. Úgy véli, az embereknek saját maguktól kellene betartaniuk a kijárási tilalommal kapcsolatos intézkedést, hiszen mindenkinek az érdeke, hogy minél hamarabb visszaszoruljon a járvány újabb hulláma.

A járások besorolása a jövő héttől Narancssárga járások (15) : Pozsonyi (I.–V.), Dunaszerdahelyi, Galántai, Komáromi, Érsekújvári, Simonyi, Bazini, Vágsellyei, Szenci, Nagytapolcsányi, Nagyszombati

Piros járások (37) : Báni, Besztercebányai, Selmecbányai, Breznóbányai, Gölnicbányai, Galgóci, Illavai, Késmárki, Lévai, Losonci, Malackai, Turócszentmártoni, Mezőlaborci, Miavai, Nyitrai, Vágújhelyi, Pöstyéni, Poltári, Poprádi, Vágbesztercei, Eperjesi, Privigyei, Puhói, Nagyrőcei, Rimaszombati, Rozsnyói, Szenicei, Szobránci, Iglói, Tőketerebesi, Trencséni, Stubnyafürdői, Varannói, Zsarnócai, Zsolnai, Aranyosmaróti, Zólyomi.

Bordó járások (22) : Nagybiccsei, Gyetvai, Alsókubini, Homonnai, Kassai (I.–IV.), Kassa-vidéki, Korponai, Lőcsei, Liptószentmiklósi, Nagymihályi, Námesztói, Rózsahegyi, Kisszebeni, Szakolcai, Szinnai, Sztropkói, Turdossini, Nagykürtősi, Garamszentkereszti.

Fekete járások (5): Ólublói, Kiszucaújhelyi, Csacai, Felsővízközi , Bártfai .

N arancsszínű dél

A járások többsége a jövő héttől piros, illetve bordó fázisban lesz. Egyedül az ország dél-nyugati részében találhatók narancssárga járások, ezekből 15 lesz. Ide tartozik több magyarlakta régió is, mint például a Komáromi, a Dunaszerdahelyi, a Galántai, az Érsekújvári vagy a Vágsellyei járás. A felsorolt régiók azért is maradhattak ilyen enyhe fázisban, mert ezeken a területeken a legmagasabb az 50 év felettiek átoltottsága. A 75 százalékos átoltottsági határt, amelynek köszönhetően akár kettővel jobb fázisba is kerülhet az adott járás, továbbra is csak a fővárosnak sikerült elérni, viszont Dunaszerdahely egyre közelít, ott már 74 százalék körüli az átoltottság. Galánta és Vágsellye meghaladta a 65 százalékot, ami egyel jobb besorolást tesz lehetővé, és már Komáromban is csak pár személyt kellene beoltani ahhoz, hogy elérjék az említett határt.