Tovább drágul a pékáru

A szlovákiai pékségek már az elmúlt év vége felé figyelmeztettek arra, hogy a fogyasztóknak fel kell készülniük a drágulásra, mivel látványosan nőttek a gyártási költségek: többet kell fizetniük a lisztért, nőttek az energiaárak, a kormány szociális intézkedései következtében pedig megugrottak a bérköltségek. „A pékségek végül megegyeztek az üzletláncokkal a felvásárlási árak növeléséről, ami a fogyasztói árakon is meglátszik” – nyilatkozta Tatiana Lopúchová, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének az elnöke.

Az előzetes felmérések szerint az idei év elejétől a kifli darabja nagyjából 1, a kenyér pedig 10 centtel drágult. A drágulást megerősítették az üzletláncok is, többségük azonban a részletekről nem hajlandó nyilatkozni. „A pékségek gyártási költségeinek a növekedése miatt módosítottunk a felvásárlási árakon. Mindent megteszünk azért, hogy ebből a vásárlóink a lehető legkevesebbet érezzék meg” – mondta Lucia Poláčeková, a Tesco Stores SR szóvivője. A mostani drágulás a földművelésügyi tárcának sem okoz fejfájást. „Ha az áremelésből befolyó pluszpénzt egyenletesen osztják el a kereskedők és a pékségek között, amit ez utóbbiak a dolgozóik fizetésének az emelésére és minőségi alapanyagok vásárlására használnak fel, akkor ezt a lépést csak üdvözölhetjük” – nyilatkozta Michal Feik, a földművelésügyi tárca sajtóosztályának a munkatársa.

A kenyér és a kifli drágulása azonban még nem ért véget. Az elmúlt napokban már Lopúchová is jelezte, hogy átértékelik az eddigi emelések hatását, legújabban pedig a Szlovák Malomipari Szövetség is bevallotta, hogy a liszt újabb drágulására is számíthatunk. „Tavaly ősszel csak a pluszköltségek egy részét sikerült beépíteni az árainkba, már 4 hónapja alacsonyabb áron értékesítjük a termékeinket annál, mint amit a jelenlegi piaci helyzet megkövetelne. A malmoknak már nincsenek belső tartalékaik a jelenlegi árak fenntartására, az áremelés így elengedhetetlen” – nyilatkozta Ondrej Šaling, a Szlovák Malomipari Szövetség titkára. Hogy pontosan milyen drágulásra számíthatunk, az a most folyó tárgyalások kimenetelétől függ. (mi, TASR)