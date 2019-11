Többet költünk karácsonykor

A Focus ügynökség által a Partners Group társaság megrendelésére készített felmérésből kiderül, hogy a négy évvel ezelőtti adatokhoz képest idén többet tervezünk költeni az ajándékokra – legalábbis a felmérés szerint. A legtöbb válaszadó úgy nyilatkozott, 150 és 200 euró között tervez ajándékokra költeni. Őket követik azok, akik 70 és 100 euró közötti összeggel számolnak, de jelentős azok aránya is, akik 100 és 150 euró közötti összeget szánnak erre a célra. A válaszok alapján átlagosan 191 eurót tervezünk költeni a karácsonyi ajándékokra, ez a négy évvel ezelőtti összeghez képest jelentős növekedés, hiszen akkor ez az összeg 127 euró volt. A szakértők ezt azzal magyarázzák, hogy az elmúlt négy évben a családok átlagbevétele is nőtt: 2015-ben a legtöbben még 70 és 100 euró közötti összegből tervezték megvenni az ajándékokat.

Peter Gurecka, a Partners Group SK pénzügyi szakértője arra figyelmeztet, hogy az ajándékokra elköltött pénz az ünnepek alatt elköltött összegnek csak a felét teszi ki. „E kiadások mellett gondolni kell még a karácsonyi dekorációkra, vagy az ételekre elköltött pénzre is. Mindezekkel együtt a karácsony akár 400 euróba is kerülhet. És ha ehhez hozzászámoljuk az esetleges utazás költségeit is, még többről beszélhetünk” – állítja az elemző. Gurecka ezért azt javasolja, hogy előre határozzuk meg a karácsonyi költségvetés összegét, amelyet egy szintén előre megszabott terv alapján költünk el. A szakértő azt ajánlja, hogy havi fizetésünk 10%-át az egész év folyamán igyekezzünk megspórolni váratlan vagy tervezett kiadásokra, és ebből gazdálkodjuk ki az ünnepekkel kapcsolatos kiadásokat. Ez azt is jelenti, hogy a karácsony előtti két fizetésünk 10%-a az ajánlott összeg, amelyet az ajándékokra lehetne költeni. Gurecka szintén megemlíti, hogy a karácsonyra szánt összeg megspórolható, ha az év utolsó három hónapjában a háztartások megpróbálják csökkenteni a kiadásaikat. S bár egyre kevesebben tervezik, hogy az ünnepek miatt eladósodnak, még mindig akadnak olyan háztartások, amelyek hitelből akarják fedezni a karácsonnyal összefüggő kiadásokat.

2015-höz képest öt százalékpontot csökkent azok aránya, akik fontolgatják, hogy kölcsönt vesznek fel karácsony előtt. A csökkenés a jobb gazdasági helyzettel, valamint a pénzügyi ismeretek előtérbe kerülésével magyarázható. Azoknak, akik terveznek ajándékot venni idén karácsonyra, öt százalékuk válaszolta, hogy gondolkodik kölcsön felvételén.

Iveta Hudáková, a Finančný kompas pénzügyi portál elemzője arra hívja fel a figyelmet, hogy a hitelkártyákról elköltött pénzre az emberek nagy része nem kölcsönként tekint, pedig azt ugyanúgy vissza kell fizetni, mintha egy összegben vennénk fel hitelt a banktól. Ez lehet a legfőbb oka annak is, hogy minden negyedik hitelkártya nincs a feltételek szerint törlesztve. „A legfőbb csábítás ebben az esetben, hogy a bankok általában kínálnak egy 45 napos kamatmentes időszakot. Ha ez alatt az idő alatt a kártyáról elköltött pénzt visszafizetjük, a bank nem számít fel kamatot. De ha ez nem történik meg, 20% körüli kamat is várhat ránk” – mondja Hudáková, hozzátéve, hogy egy átlagos áruhitel 6-7% kamattal jár.

A nem banki szolgáltatók kínálta kölcsönökre különösen igaz, hogy a gyorsan jött pénz sokba kerül, és az ezzel járó összkiadás, kamattal, kezelési költséggel együtt a legdrágább szolgáltatásokhoz tartozik a piacon. Hudáková szerint ilyenkor különösképpen meg kell fontolni egy hitel felvételét. Mint mondja, fontos összehasonlítani az egyes ajánlatokat, valamint lényeges, hogy a végső döntést a lehetőségeinkhez mérten hozzuk meg. „Az, hogy közeleg a karácsony nem jelenti azt, hogy el kellene fogadnunk egy kedvezőtlen ajánlatot csak azért, hogy megvehessük a megálmodott ajándékokat. Alapszabály az, hogy az a legjobb, ha nincs kölcsönünk” – zárja az elemző.