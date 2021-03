Több rendőr és ellenőrzés - mától szigorúbb kijárási korlátozás van érvényben

Továbbra is kivételt jelent a korlátozások alól az orvoslátogatás, ha sürgős orvosi ellátásról vagy tervezett orvosi beavatkozásról van szó. Utazni akkor is lehet, ha közeli hozzátartozót vagy rokont kell ellátni, és gyógyszertárba is el lehet menni. A lakhely egy kilométeres körzetében lehet kutyát sétáltatni vagy macskával sétálni. A korlátozások nem vonatkoznak az állatgondozására és az állatorvosi ellátásra, illetve arra a személyre sem, akinek valamilyen hatóság előtt kell megjelennie. Külföldre is lehet utazni, de ehhez negatív teszt szükséges.

Munkába csak az járhat, aki nem tud otthonról dolgozni. Ehhez negatív tesz és munkáltatói igazolás kell. A fekete és a bordó színnel jelölt járásokban hét, a piros járásokban 14, a rózsaszín járásokban 21 napig érvényes a negatív koronavírus-teszt. Az iskolák és az oktatási létesítmények alkalmazottait hetente tesztelni kell, és csak munkáltatói igazolással járhatnak dolgozni, 5 és 20 óra között.

Vásárolni, orvoshoz, vagy a szociális intézményekbe 5 és 20 óra között lehet menni. A szülők ebben az időszakban mehetnek ki hatévesnél fiatalabb gyerekeikkel a lakhelyük egy kilométeres körzetében. Kivétel vonatkozik a temetésén, a keresztelőn és az esküvőn való részvételre, és arra is, aki tesztre vagy oltásra megy. El lehet kísérni a gyereket a másik szülőhöz láthatásra, ezt a szülő és más jogosult személy is megteheti. Utazni lehet akkor is, ha valaki tárgyalásra vagy nyilvános találkozóra megy.

Hét napnál nem régebbi negatív teszttel 5 és 20 óra között lehet boltba, postára, gyűjtőudvarba, vegytisztítóba, optikushoz, újságárushoz, bankba, biztosítóba vagy könyvtárba menni. A negatív teszt ahhoz is kell, hogy kerékpár- vagy autószervizbe, STK-ra és emissziós ellenőrzésre, kertészeti boltba, cipőjavítóba vagy szervizbe, illetve a Közegészségügyi Hivatala által engedélyezett rendezvényre menjünk. Ha olyan hivatalos ügyet kell intéznünk, amit online nem lehetséges – például állásinterjú, vagy a munkaszerződés aláírása - azt is csak negatív teszttel tehetjük.

A 65 évesnél idősebbek, a kerekes székben ülők, valamint a közepesen súlyos vagy súlyos mentális fogyatékossággal, illetve súlyos autizmussal élők mehetnek egészségügyi sétára. Ehhez 5 és 20 óra között nincs szükség negatív tesztre.

A természetben tartózkodni és sportolni időkorlátok nélkül lehet a járás területén. A fővárost tekintve ez egész Pozsony megyét jelenti, Kassát egy járásnak tekintik. A négyes besorolású, vagyis a feketével jelölt járásokban ehhez negatív teszteredmény szükséges.

5 és 20 óra között az iskolába járó gyerekekre is kivétel vonatkozik. Az egyik szülőnek vagy törvényes gondviselőnek, akivel az óvodás, az alapiskolás vagy a speciális iskolába járó tanuló egy háztartásban él, negatív tesztre van szüksége. A felsőbb évfolyamokba járó és a tantermi oktatáson részt vevő iskolásokat is tesztelni kell, mint ahogy azt a személyt is, aki iskolába kíséri a gyereket. Egyes orvostanhallgatók is mehetnek iskolába, ha érvényes negatív tesztet tudnak felmutatni.

A negatív teszt helyett elfogadják a betegségből való felépülést igazoló dokumentumot is, amely három hónapnál régebbi nem lehet. Azoknak sincs szükségük negatív teszteredményre, akiket már a vakcina második adagjával is beoltottak a COVID-19 ellen, ha az oltás óta legalább 14 nap eltelt. Kivétel vonatkozik azokra a személyekre is, akik igazolni tudják, hogy egészségi állapotuk, vagy orvosi ellenjavallat miatt nem lehet őket tesztelni.