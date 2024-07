Több, kórházakat érintő témában is döntött a kormány

A Dunaszerdahelyi Járási Hivatal új vezetőt kapott Rudický Norbert személyében, aki korábban a nagymegyeri képviselő-testületben is tevékenykedett. Szintén a dél-szlovákiai régiókat érintő döntés, hogy az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet 196 500 eurós támogatást kap a heves esőzés miatt keletkező áradás okozta károk helyreállítására.

A kormány több más kórházi téma kapcsán is döntött szerdán. Stratégiai befektetésnek minősítették át a turócszentmártoni és a besztercebányai kórházépítési projekteket, a döntést követően kevesebb adminisztratív akadálya lesz az építkezési munkálatoknak. A tervek szerint mindkét épületet 2026-ra készíthetik el és már a szerződéseket is aláírták a kivitelezővel. A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban a pszichiátriai részleget modernizálhatják állami forrásokból, csaknem hárommillió euró értékben. Az egész keleti régiót kiszolgáló, stratégiai fontosságú gyermekkórházi részleg szintén felújításon és bővítésen esik át. Jelentősen nem javult a lakosság egészségügyi állapota az elmúlt időszakban – derült ki a kormányülésen a 2014-től 2030-ig kidolgozott egészségügyi stratégiájának elbírálásánál. Az egészségügyi minisztérium szerint a jelenlegi trendek alapján Szlovákia több kitűzött célt sem tud majd elérni. Az egészségügyi tárca képviselői szerint a stagnáláshoz hozzájárult a koronavírus-járvány, 2021-ben tízéves mélypontra csökkent a férfi és női lakosság várható élettartama is. A környező országokhoz képest a halálozási mutatók és a gyermekhalálozási ráta is rosszabb. A dokumentum szerint pozitívumként értékelhető, hogy csökken az alkoholhasználat mértéke és kevesebb a dohányos is, de továbbra is kevés az anyagi forrás a megelőzéssel foglalkozó programokra. A gyermekek oltottsági aránya szintén romló tendenciát mutat.

A szerdai kormányülés egyik programpontja a stratégiai prioritásokkal foglalkozott. A kormányprogram értelmében a koalíció több mint 750 intézkedésre tett ígéretet, ezt a dokumentumot fogalmazták át a minisztériumok és állítottak fel 239 stratégiai célt. A kormány szerint ebből 74 célkitűzés már rövid távon is megvalósítható, további száz intézkedés teljesítésére középtávon kerülhet sor.

(tg, TASR)