Több járásban enyhültek a járványügyi intézkedések

A javuló járványügyi helyzetnek köszönhetően hétfőtől több járás besorolása is változott, ezzel módosultak az intézmények működésének és a tömegrendezvények szervezésének feltételei.

A sárga és a narancssárga színnel jelölt járásokban a reszpirátor helyett zárt térben az egyszerű szájmaszk, sál vagy kendő viselése is elég. A többi járásban kötelező a reszpirátor.

A bordó, a piros és a rózsaszín színnel jelölt járásokan tilos ételt és italt felszolgálni az éttermek zárt tereiben, ez csak a teraszokon megengedett, és kötelező a szájmaszk vagy a reszpirátor viselése. A narancssárga és sárga színnel jelölt járásokban már most is be lehet ülni az éttermek belső helyiségeibe.

A sárga színnel jelölt járásokban legfeljebb 250 fő lehet a nézőtéren a színházakban, a mozikban, a szórakozóhelyeken és más létesítményekben. Szabadtéren a nézőtéren ülők létszáma nem haladhatja meg az 500 főt. Ha nincsenek ülőhelyek a nézőtéren, zárt térben legfeljebb 100-an, szabadtéren 250-en lehetnek egyszerre. A narancssárga járásokban legfeljebb 500 ember ülhet szabadtéren, és 250 zárt térben. Ha ülőhelyek nincsenek, 50 fő tartózkodhat zárt térben, szabadban legfeljebb 100-an. A rózsaszínű járásokban csak ülőhelyek lehetnek a nézőtéren. Legfeljebb 500 fő lehet a szabadban és 250 fő beltérben. A piros járásokban legfeljebb 200 fő ülhet a nézőtéren a szabadban és 150 zárt térben. A színházak, a mozik, a zenés szórakozóhelyek vagy más létesítmények a bordó járásokban nem nyithatnak ki.

A galériák, a múzeumok és a kiállítások csak a bordó és a piros színnel jelölt járásokban látogathatók. A rózsaszín járásokban legfeljebb tízfős, a narancssárga járásokban legfeljebb 15, a sárga járásokban pedig legfeljebb 30 fős csoportokban.

A COVID-automata szerint a legtöbb járás hétfőtől rózsaszín besorolásban van. Itt engedélyezettek az esküvők, a lakodalmak, a társasági összejövetelek. Az éttermek belső tereiben azonban nem lehet rendezvényeket szervezni, mivel a rózsaszín járásokban ezek még zárva vannak. A rózsaszínű járásokban 25 fő tartózkodhat zárt térben, de az éttermekben nem. Szabadtéren 50-en lehetnek. A narancssárga járásokban bent 50, kint 100 személy lehet egyszerre. A sárga járásokban 100 fő lehet az esküvőkön zárt térben, 250 a szabadban. A bordó és a piros járásokban tilos a lakodalmak, az ünnepségek szervezése. Az ilyen eseményeken csak negatív teszttel lehet rész venni, vagy olyan orvosi igazolással, amivel bizonyíthatjuk, hogy átestünk a COVID-19-en, illetve hogy megkaptuk a védőoltást.

A bordó és a vörös színnel jelölt járásokban egyszerre tízen, vagy 25 négyzetméterenként 1 személy tartózkodhat a fitneszközpontokban. A rózsaszínű járásokban a fitneszteremben legfeljebb 15 személy tartózkodhat egyszerre, vagy 25 m2-enként egy személy. A narancssárga járásokban 20 személy, illetve 15 m2-enként egy személy lehet bent. A sárga színnel jelölt járásokban a fitnesztermekben egyszerre legfeljebb 30, vagy 15 m2-enként egy személy lehet. A zöld járásokban legfeljebb 50, vagy 15 m2-enként egy személy lehet bent.

A bordó és a vörös járásokban zárva maradnak a wellnessközpontok, kivéve a gyógyfürdőket. A rózsaszínű járásokban az az előírás, hogy 15 négyzetméterenként egy, vagy legfeljebb 10 vendég tartózkodhat a wellnesslétesítményben. A narancssárga járásokban a kapacitás 30 százaléka, vagy legfeljebb 500 ügyfél számára engedélyezett a belépés. A sárga járásokban a wellnessközpontok kapacitásának 50 százaléka, vagy legfeljebb 500 vendég lehet bent. Az aquaparkokat kizárólag negatív tesztet felmutatók vagy beoltottak látogathatják.

A bordó járásokban legfeljebb hat vendég lehet egyszerre a fürdőmedencében. A piros és a rózsaszín járásokban tíz vendég lehet bent. A narancssárga járásokban az úszómedence kapacitásának legfeljebb 30 százalékáig lehet beengedni az embereket, a sárga járásokban a kapacitás 50 százaléka megengedett.

A narancssárga és a sárga színnel jelölt járásokban a szállodák és a panziók működését nem korlátozzák. A rózsaszín, a piros és a bordó járásokban egy szobában legfeljebb két felnőtt, vagy az egy háztartásban élők tartózkodhatnak.

Hétfőn a COVID-automata szerint két járás bordó, 11 piros, 44 pedig rózsaszín besorolású. Másodfokú (narancssárga) riasztás 13, elsőfokú (sárga) pedig két járásban van érvényben.