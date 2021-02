Több iskola kinyithat hétfőn

Hétfőtől kinyithatnak az óvodák, a speciális óvodák és az egészségügyi intézmények óvodái. Az alapiskolák alsó tagozatán is folytatódhat a tanítás, valamint a felső tagozaton, legfeljebb öt tanulóból és a pedagógusból álló csoportokban, olyan esetben, ha a távoktatás nem megoldható.

Visszaülhetnek az iskolapadba az egészségügyi intézmények, a speciális alapiskolák és az egészségügyi szakközépiskolák tanulói is. Hétfőtől a végzős középiskolások is újra járhatnak iskolába. Ez a középiskolák alsóbb évfolyamaiban is lehetséges lesz, legfeljebb öt diákkal és a tanárral, ha a távoktatás nem lehetséges, a fogyatékkal élő tanulókra, a szakiskolák diákjaira is ugyanez vonatkozik.

A miniszteri döntés értelmében újraindulhat az individuális képzés a művészeti alapiskolákban az alsó tagozatos alapiskolások számára, kivéve az éneket és a fúvós hangszereket.

Újra működhet az iskolákban az oktatási-nevelési tanácsadás, az iskolai klubok és egyes kollégiumok is kinyithatnak, de csak egy gyerek lakhat egy szobában. Az iskolai étkezdék is nyitva lesznek az iskolába járó gyerekek számára. Azok, akik továbbra is távoktatásban tanulnak, csak elvitelre kérhetik az ebédet.

A felső tagozatos alapiskolások és a középiskolások továbbra is otthon tanulnak.