Több ezer tüntető kívánt boldog karácsonyt Orbán Viktornak

A tüntetőkhöz csatlakozott a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), amely szombaton a túlóratörvény miatti tiltakozó levelét adta át Áder Jánosnak. Az ellenzéki pártok képviselői és szimpatizánsai fehér sapkában,sálban jelentek meg, hogy így jelezzék, békésen tiltakoznak a rabszolgatörvény ellen.

A magyar parlament szerdán fogadta el a munka törvénykönyv módosítását, amely ellen immár negyedik napja tiltakoztak az utcákon. A törvény elfogadása előtti szombaton már tüntettek szakszervezetek a 400 óra túlórát lehetővé tévő javaslat ellen, az újabb hullám a javaslat elfogadása után indult. Az ellenzék a parlamentben megpróbálta megakadályozni a szavazást, amikor pedig ez nem sikerült, a Kossuth téren folytatódott a tiltakozás.

Vasárnap délután gyülekező tömeg a Hősök teréről indult. „Demokráciát”, illetve „gyertek velünk” – skandálták a vonulók. A Kossuth téren a MASZSZ elnöke volt az első felszólaló. Székely Tamás szerint a tüntetők nem Soros-bérencek, hanem dolgozók, szemben a túlóratörvényt megszavazó, szerinte urizáló képviselőkkel. Székely szerint most olyan valaki dönti el, mi a jó, akinek még soha nem volt főnöke, soha nem volt túlórája. „Sztrájkolni fogunk a pedagógusokkal, a kereskedőkkel, és mindenkivel, akit 400 órára, vagy ingyen helyettesítésre kényszerítenek” – mondta. Egyben bejelentette, hogy minden szektorban sztrájkra készülnek.

Beer Miklós katolikus püspök üzenetét is felolvasták. „Aggodalom és szomorúság van a szívemben.Ti azért vonultok ki az utcára, mert keserűség van bennetek, mert nem hallják meg a hangotokat” – hangzott a beszéd eleje. „Ehhez minden polgárnak joga van, tisztelem azt az elszántságot, ami a hideg idő ellenére is hitet ad célotok teljesítésében”.

Szél Bernadett arról beszélt, hogy foglalkozik nőügyekkel, mert a dolgozók között rengeteg nő van. „Büszke vagyok azokra a nőkre, akikkel összeálltunk, hogy elmondjuk, az egész országnak össze kell kapaszkodni, hogy vége legyen az elnyomásnak” – mondta

- Fotó: MTI

Április óta a legnagyobb tüntetés zajlik ma a magyar fővárosban, a részvevők a parlament általszerdán elfogadott rabszolgatörvényt ellen tiltakoztak. A felvonulók között most is ott voltak a szakszervezetek és az ellenzéki pártok képviselői, sokan jöttek vidékről is, buszokkal.

A sor elején Kunhalmi Ágnes, Szabó Tímea, Bangóné Borbély Ildikó és Vadai Ágnes vonult. Molinójukra azt írták, Tiltakozunk a rabszolgatörvény ellen. Sokan sípoltak, fütyültek, kereplőztek, és zúgott az „Elegünk van!”, „korrupt Fidesz” és az „Orbán, takarodj!”.

Az összes ellenzéki párt női képviselői, az MSZP-től a Jobbikig mind felmentek az emelvényre és a parlamenti ellenzék összefogását sürgették. Galgóczi Péter aktivista elmondta, hogy továbbra is az erőszakmentes tüntetésben hisznek, „békében hozhatunk egy szebb országot” – emelte ki.

A tüntetést megelőzően Bayer Zsolt, a Békemenetet is szervező kormányzati kommentelő felhívást tett közzé blogján, melyben azt írta: „Lassan ideje tennünk egy sétát, ahogy szoktunk! Se erőszak, se hőzöngés,se füstbomba,sedobálás,se törés-zúzás, se rendőrök elleni támadás...” Bayer mindezt azért tartja szükségesnek, mert már elege van „a törő-zúzó sz.. lumpenprolikból”. (index, hvg)