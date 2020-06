Tíz további képviselő távozik a Smerből Pellegrinivel

Köztük két párt alelnöke, Richard Raši és Peter Žiga, Denisa Saková, az elnökség tagja, valamint Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Erik Tomáš, Róbert Puci és Ján Blcháč. Ezt közös sajtótájékoztatójukon jelentették be szerdán. Pellegrini úgy véli, ez a létszám nem végleges, és szeptemberig sikerül bejegyeztetni az új politikai pártot.

„Szeretnénk a szociáldemokrácia hangja lenni Szlovákiában" - hangsúlyozta Pellegrini, és hozzátette, az új párt lényege a társadalmilag gyengébbek védelme, erős humanitárius örökséggel és antifasiszta hagyományokkal. Úgy fogalmazott, a professzionalizmus, a tapasztalat, az elszántság és az energia lesz a legfontosabb erő. Elmondta, a közeljövőben elindul a politikai párt bejegyeztetésének folyamata. Közölte „átlátható finanszírozású párt lesz a párt, „oligarchák nélkül”, és hozzátette, az ajtó még nyitva áll mások előtt is.

Pellegrini kijelentette, az új politikai szubjektum nem a Smer-SD, vagy Robert Fico ellenzéke lesz. „A mi ellenzékünk a jelenlegi kormánykoalíció, annak rossz lépései, az amatőrizmus, és az, hogy képtelenek vezetni az országot ezekben a nehéz időkben" - mondta. Azt nem konkretizálta, kikkel tudják még elképzelni az együttműködést, csak az ĽSNS-t zárta ki.

Bejelentette, hogy ha bejegyzik a pártot, átlátható számlát hoznak létre. Visszautasította, hogy oligarcháktól kapott volna ajánlatokat. Nem akarja, hogy a szubjektumot oligarchákkal hozzák összefüggésbe, hiszen ez sértené a szociáldemokrácia alapelvét. Megismételte, hogy a Smer-SD vagyonát és forrásait meghagyja a pártnak. Úgy látja, kezdetben saját erőből kell finanszírozniuk a párt működését, de – mint hozzátette – a képviselőik fizetése viszonylag tisztességes. Hozzátette, nincs szükség hatalmas kampányra, mert az emberek már ismerik őket.

Amikor a képviselői klub működéséről és a parlament miniszterelnök-helyettesi posztjáról kérdezték, Pellegrini azt válaszolta, ezzel szeptemberben fognak foglalkozni, a párt megalakulása és a tagság számának stabilizálása után. Kijelentette, nem szállnak versenybe azért, hogy 19 képviselői helyet szerezzenek és a parlament legerősebb ellenzéki pártjává váljanak. Hozzátette, megértette a jelzéseket, hogy a plénum nem biztos, hogy jóváhagyja a klub létrehozását.

„Megvan tapasztalatunk és a kellő szakértelmünk ahhoz, hogy az emberekért dolgozzunk és képviseljük őket a legfontosabb ügyekben. Úgy vélem, olyan politikai erőt fogunk létrehozni, amely vonzó lesz az emberek számára, és ahol támogatásra találnak" - mondta Ferenčák, és felhívást intézett a polgármesterekhez, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez.

Arra a kérdésre, miért döntött úgy, hogy elhagyja a Smer-SD-t, Tomáš azt válaszolta, nem érzett őszinte erőfeszítéseket arra, hogy változást akarnak a pártban. Hozzátette, mindenki megérti Fico legitim törekvését, aki alapítóként továbbra is vezetni akarja a pártot. Elmondása szerint Ficónak is meg kell értenie az ő legitim törekvésüket és a távozásukat is.

Pellegrini nemrég jelentette be, hogy kilép a Smer-SD-ből, lemond alelnöki posztjáról, és a Smer-SD márkanevet – ahogy fogalmazott - meghagyja Robert Ficónak, az „alapító atyának”. Azt mondta, nem kapott hivatalos felkérést Ficótól, hogy vállalja az elnöki posztot. Nem zárta ki, hogy új pártot alapít, azt mondta, nem akar átvenni egy létező szubjektumot, de a szociáldemokrácia útján akar továbbhaladni.