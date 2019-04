Templomban indította a kampányt Orbán

Alig jutnak médiafelülethez az európai parlamenti választási kampányban a magyarországi ellenzéki pártok. Mint a Media1.hu szakportál kiderítette, az országosan fogható kereskedelmi tévécsatornák közül csak az RTL Klub fogad be politikai hirdetéseket (igaz, messze ez a legnézettebb televíziós csatorna), a TV2, a Hír Televízió vagy az ATV nem. Bár az ATV-ben tavaly mentek választási hirdetések a parlamenti választási kampányban, a csatorna vezetése az idei tiltást azzal indokolta, hogy eleve hosszabbak a reklámblokkjaik, így ha még az egyébként ingyenes választási hirdetéseket is sugároznák, a nézők átkapcsolnának máshova. Így marad az alacsony nézettségű M1 illetve Duna Televízió.

Az országos rádióadók közül csak a közszolgálati Kossuth rádióban lesznek politikai reklámok, a népszerű zenés csatornákon nem. A nyomtatott sajtóban a megyei napilapokból szintén hiányoznak majd a pártok üzenetei. Az ellenzéknek nem sok helye marad az utcai plakátokon sem, egyrészt a hirdetők jelentős része Fidesz-közeli cég, másrészt pénzük sem nagyon van, csak az MSZP részéről várható kisebb plakátkampány.

A Fidesz és a kormány

Ehhez képest a Fidesz plakátjaival egy nap alatt tele lett az ország. A „Támogassuk Orbán Viktor programját, állítsuk meg a bevándorlást!” – feliratú plakátok mellett természetesen egy „kormányzati tájékoztatási kampány” is elindul még, ami minden valószínűség szerint ugyanúgy az Európai Bizottságot kritizálja majd, mint tette azt maga Orbán Viktor is a Fidesz múlt pénteki kampánynyitóján.

A Fidesz politikusai ráadásul bármikor sokkal könnyebben bejutnak a közmédiába is, mint az ellenzékiek. Így Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinet vezetője már vasárnap reggel a Kossuth rádióban beszélhetett hosszan arról, hogy az Európai Uniónak sokkal erőteljesebben kellene képviselnie a keresztény értékeket, mert „a kereszténység Európában egyre inkább háttérbe szorul, a baloldal a létjogosultságát is megkérdőjelezi, miközben a muszlim országok a muszlim vallási jelképeket kötelező jelleggel használják”.

Orbán a szószéken

Orbán Viktor egyenesen egy templomban kezdte a kampányt: „véletlenül” éppen őt hívták meg a pesterzsébeti református templom felújítása alkalmából. A miniszterelnök arról beszélt, ma különösen fontos emlékeztetni arra, hogy kétezer éve Európa minden jelentős megújulási mozgalma a kereszténységből ered és eredetileg maga az Európai Unió is a keresztény értékekre épült, de ma már sokan vitatják ezt. Azonban „mi magyarok úgy tartjuk, hogy a keresztény kultúra minden erő forrása, az a szegletkő, amely az európai civilizáció építményét egyben tartja, ami nélkül nincs sem szabadság, sem európai élet”.

Az avatóünnepség után egyébként a miniszterelnök – ha már úgyis arra járt – a pesterzsébeti Fidesz aktivistáinak aláírta a saját programjának támogatásáról szóló ívet. A Fidesz egyébként Hidvéghi Balázs kommunikációs igazgató szerint húszezer aktivistával gyűjti a támogató aláírásokat – ha ez a szám igaz, akkor elvileg elég lenne mindegyiküknek mindössze egyetlen érvényes szignót begyűjteni, mivel a szabályok szerint húszezer ajánlás kell ahhoz, hogy egy párt elindulhasson a májusi EP-választáson. Persze a Fideszben is ennek sokszorosát szeretnék összegyűjteni, ami minden bizonnyal könnyen összejön majd.

Mindenki aláírást gyűjt

Már csak azért is, mert a jóval kevesebb aktivistát mozgósítani képes DK, Jobbik és Momentum már be is jelentette, hogy összegyűjtötték a saját minimum húszezer aláírásukat. A DK „Európa, maradunk” szlogennel kampányol, és tovább folytatják a szignógyűjtést, nyilvánvalóan választási adatbázis-építés céljából. A Momentum szlogenje a nem túl frappáns „Mentsük meg az EU-s pénzeket”, ezzel kampányol és gyűjt aláírást. A kitelepülésekre azért is van rászorulva az ellenzék, mert más eszközük nem nagyon marad majd a kampányban. Ha ehhez hozzávesszük még azt is, hogy továbbra is fut Hadházy Ákos aláírásgyűjtési akciója azért, hogy Magyarország is csatlakozzon az európai ügyészséghez (amit szintén támogat az MSZP és a Demokratikus Koalíció) akkor elmondhatjuk, hogy jelenleg Magyarországon tobzódhatnak az aláírásgyűjtő akciókban a választópolgárok.

EP vagy önkormányzat?

Az ellenzék ugyanakkor jelenleg olyan ügyekkel is bőven a hírekbe kerül, amiket szívesen megspórolnának maguknak, Puzsér Róbert ugyanis hétfőn azzal fenyegette meg Karácsony Gergelyt, hogy kiszáll az előválasztásból, ha az LMP és a Jobbik nem lesz része az ellenzéki összefogásnak Budapesten. Az MSZP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd ugyanis a hétvégén bejelentette, hogy leosztották egymás között a 23 budapesti kerületet, eszerint az MSZP 10, a DK 6, a Momentum 5, míg a Párbeszéd 2 kerületben állítana jelöltet, elvileg már a nevek is megvannak, de például a VIII. kerületben egy civil szervezet tagjaként a Momentum támogatásával induló Pikó András kétértelmű Facebook-bejegyzésben tette kétségessé saját indulását. Egyelőre továbbra is úgy tűnik, hogy az ellenzéki pártok sokkal inkább az őszi helyhatósági választásra koncentrálnak, mint a májusi EP-voksolásra, több ellenzéki vezető is bevallotta név nélkül, hogy azért, mert attól tartanak, gyengén szerepelnek majd május végén, és a jelenlegi tárgyalási pozícióikat még mindig erősebbnek érzik, mint az EP-választás utánit.