Tavaly még javult a helyzet a korrupciót illetően, de a jövőkép már kevésbé biztató

A berlini székhelyű Transparency International minden évben közzéteszi az úgynevezett Korrupció Érzékelési Indexet (CPI), amelyet 13 független szervezet mutatói alapján állítanak össze. Közéjük tartozik a Világbank, a Világgazdasági Fórum, valamint különféle tanácsadó szervezetek és agytrösztök (think tank). A Transparency International ezek létrehozásában nem vállal szerepet, csupán összeveti a meglévő eredményeket. A listát először 1995-ben készítették el, de 2012 óta új módszertannal dolgoznak, aminek köszönhetően már éves viszonylatban is össze lehet hasonlítani az elemzéseket.

Újabb javulás

A Transparency International szlovákiai kihelyezettsége, vagyis a TIS lapunknak eljuttatta a legfrissebb adatokat, kiemelt figyelmet szentelve a hazai eredményeknek. Kiderült, hogy Szlovákia a 180 országot tartalmazó listán 2023-ban a 47. helyet szerezte meg, ezzel két helyet javítva az egy évvel korábbi eredményéhez képest. Az értékelésben 54 pontot ért el a maximálisan megszerezhető 100-ből (minél magasabb a pontszám, annál alacsonyabb a korrupció mértéke), ami az eddigi legjobb eredmény a mérések történetében.

Fontos hangsúlyozni, hogy az eredmények főként arra az időszakra vonatkoznak, amikor az ország élén Eduard Heger (korábban OĽaNO, jelenleg Demokraták), illetve Ódor Lajos állt.

Ha figyelembe vesszük a teljes előző választási ciklust (vagyis a 2020 és 2023 közti időszakot), Szlovákia összesen 13 helyet javított, ami a TIS elemzői szerint is nagy előrelépésnek számít. Ugyanakkor a kormányprogramban vállalt 20 helyes javítási ígéretet nem sikerült teljesíteni.