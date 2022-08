Tart a koalíciós patthelyzet

A négy kormánypárt szombaton tett egy újabb sikertelen kísérletet a koalíciós válság megoldására. A pozsonyi Bôrik hotelben találkozott az OĽaNO, az SaS, a Sme rodina és a Za ľudí vezetése. A tárgyalás utáni sajtótájékoztatókból kiderült, nem körvonalazódik megállapodás. Mindez annak ellenére, hogy Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök kompromisszumos javaslatot tett annak érdekében, hogy az SaS ne lépjen ki a kormányból. A kormányfő például azt javasolta, Sulík és Matovič se járjon a koalíciós tanács üléseire, vagy hogy a pénzügyminisztériumot vezető Matovič, illetve a gazdasági tárca élén álló Sulík cseréljen helyet, esetleg küldjön a pártjuk a másik minisztériumába egy államtitkárt. A miniszterelnök szerint a négy kormánypárt felállíthatna egy 12 tagú „döntőbizottságot”, amely a koalíción belüli konfliktusokban tehetne igazságot. Mindezt úgy, hogy ha a testület valamilyen ügyben nem tudna többségi módon határozni, akkor az SaS szava lenne a döntő. Ezzel együtt szankciókkal egészítenék ki a koalíciós szerződést, így például a megállapodások megszegéséért büntetésből akár egy miniszternek, vagy egy parlamenti bizottság elnökének is le kellene mondania. Heger szerint mindennek fényében az SaS-nek el kellene tekintenie az ultimátumától, hiszen a pénzügyminiszter távozása egyébként sem old meg semmit, ráadásul nem is hoztak fel elfogadható érveket emellett. A kormányfő arról is beszélt, az SaS azt sem tette világossá, mennyiben lenne más a helyzet Matovič távozása után.

Az SaS-t vezető Sulík a szombati tárgyalás után kijelentette, racionálisnak tekinti a miniszterelnök javaslatait, de továbbra is ragaszkodnak Matovičnak a kormányból való távozásához. Sőt felajánlotta, hogy a pénzügyminiszterrel együtt ő is hajlandó lemondani a tárcavezetői tisztségéről. Ezt azonban Matovič elutasította, szerinte ugyanis ezzel Sulík csak „mártírt” akar csinálni magából. A pénzügyminiszter a tavalyi hasonló kormányválságra emlékeztetett, amikor neki le kellett mondania a kormányfői tisztségről, de Sulík nem távozott a gazdasági tárca éléről. Matovič szerint Sulíknak ezt most kellene megtennie.

Míg Heger kijelentette, az utolsó pillanatig harcolni fog a négypárti koalíció megtartásáért, addig a konfliktus két főszereplője, Matovič és Sulík már nyíltan arról beszél, hogy az SaS távozik a kormányból, és az OĽaNO-nak, a Sme rodinának és a Za ľudínak parlamenti kisebbségre, hatvan egynéhány mandátumra támaszkodva kell irányítania az országot. Ezt azonban élesen elutasítja Bors Kollár, a Sme rodina vezetője, aki szerint így a választási időszak hátralévő része csak agónia lenne, nem tudnának ugyanis a parlamentben alapvető fontosságú lépéseket elfogadni. „Hogyan valorizáljuk akkor majd a nyugdíjakat?” – tette fel a kérdést ingerülten Kollár. Hozzátette, bár a jelenlegi konfliktust az OĽaNO-nak és az SaS-nek kell megoldania, ő jó ötletnek tartja Heger javaslatait.

Azt, hogy mi fog történni akkor, ha ultimátumuknak megfelelően az SaS négy minisztere szeptember elsejével lemond és a párt távozik a kormánykoalícióból némileg tovább bonyolítja, hogy Sulík szombaton is megerősítette, nem fognak az előrehozott parlamenti választásra szavazni. A kormánypártok vezetői mind hangsúlyozták, a küszöbön álló energiaválság és a fűtési szezon miatt rendkívül nehéz idők várnak az országra. A szombati tárgyalás után a Za ľudít képviselő Viera Leščáková ezzel kapcsolatban bírálta is az SaS vezetőjét. „Nem mindenki teheti meg, hogy elköltözik Ausztráliába, ahol meleg van” – utalt arra, hogy Sulíknak Ausztráliában van egy farmja. A kormánypártok pénteken ülnek újra tárgyalóasztalhoz.