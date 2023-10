Taraba elképzelhetőnek tartja, hogy ő legyen az új jelölt a környezetvédelmi tárca vezetésére

Ami a környezetvédelmi tárcát illeti, az SNS, amely listáján Taraba is a parlamentbe jutott, továbbra is kitart Rudolf Huliak jelölése mellett. „Teljesen észszerű, hogy az év nevem is felmerül” – jelentette ki Taraba a Na telo című vasárnapi tévéműsorban. Hozzátette, a választáson több mint 65 ezer szavazatot kapott, ezzel pedig az SNS-t is hozzásegítette ahhoz, hogy parlamentbe kerüljön.

Taraba azt állította, felajánlották neki, hogy legyen miniszterelnök-helyettes, ő azonban a földművelésügyi tárcát vezette volna szívesen. Mivel azonban az a Hlasé, úgy döntött, inkább parlamenti képviselő lesz.

Vitapartnere, Mária Kolíková (SaS) kijelentette, az, hogy valakit képviselővé választanak, még nem jelenti azt, hogy megfelel azon kritériumoknak is, hogy miniszter legyen.