Szuverén külpolitikát ígér az új külügyminiszter

Az Európai Unió tervezett, immár tizenkettedik oroszellenes szankciós csomagja kapcsán a vezető kormánypárt, a Smer hatástanulmányt fog követelni a szankciók eddigi és várható hatásáról – jelentette be a közszolgálati rádió hétvégi vitaműsorában Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter. Ami biztos, hogy Szlovákia nemmel szavaz majd az atomerőművek üzemeltetéséhez szükséges orosz fűtőanyag behozatalának az esetleges tilalmára. „A szlovákiai atomerőművek még nincsenek eléggé átalakítva ahhoz, hogy más, alternatív üzemanyaggal is tudjanak működni” – indokolja a döntést a külügyminiszter.

A Fico-kabinettel e tekintetben a kormány egyik legnagyobb bírálója, az egyébként kemény oroszellenes állaspontot képviselő Tomáš Valášek is egyért. A Progresszív Szlovákia parlamenti képviselője szerint, ha az uniós szankciós csomagban megjelenne a nukleáris üzemanyag, azt bármely szlovák kormány megvétózná. Valášek ugyanakkor arra buzdítja a kormányt, hogy a nukleáris üzemanyag esetében is próbáljon alternatív források után nézni. A Progresszív Szlovákia képviselője kiállt az Oroszország elleni korábbi uniós szankciós csomagok mellett is. Szerinte ezek azok ahhoz vezettek, hogy Oroszország nem tudta hatékonyabban felfegyverezni a hadseregét. Blanár ezzel szemben úgy gondolja, hogy Oroszországot nem fékezte meg a szankciós politika, amely szerinte a szlovákiai vállalatoknak jóval nagyobb károkat okozott, mint az oroszoknak.

Blanár megismételte azt is, hogy a Smer támogatja Szlovákia uniós és NATO-tagságát, a párt e tekintetben nem változtat az álláspontján. Szerinte bármilyen uniós javaslatról hajlandók tárgyalni, Szlovákia érdekeit azonban mindig előbbre valónak tartják majd az egységes uniós álláspont bármi áron történő elérésénél. „Szuverén külpolitikát fogunk folytatni” – állítja Blanár, hozzátéve, hogy az illegális migráció ellen is határozottabb fellépésre számíthatunk a részükről. „Csak üdvözölhetjük a belügyminisztérium ezzel kapcsolatos tevékenységét. Elrettentő politikára van szükség az illegális migráció visszaszorítása érdekében” – véli a külügyminiszter. Valášek egyetért azzal, hogy az illegális migráció ellen fel kell lépni, de nem „furcsa félkatonai gyakorlatokkal”, amelyek szerinte „még egy nyulat sem képesek elriasztani”. „Valamilyen módon szolidaritást kell tanúsítanunk azokkal az országokkal, amelyek nem tudnak megbirkózni a menedékkérők beáramlásával” – figyelmeztet a Progresszív Szlovákia képviselője a menedékkérők uniós szétosztásával kapcsolatos elképzelésekre hivatkozva.

(mi, TASR)