Szövetség Gyimesivel, vagy nélküle?

A Gombaszögi Nyári Táborban lapunk meghívására Öllös László, Tokár Géza és Tóth Barnabás Felicián politológusok elemezték az MKP, a Híd és az Összefogás egyesülési folyamatát, amely egy éve tart már. A téma egyik legtöbbet hangoztatott kérdése, hogy vajon Gyimesinek van-e helye a három pártból létrehozandó közös politikai szubjektumban. Tokár szerint a képviselőnek, sok más szereplőhöz hasonlóan, van helye a közös pártban. Ugyanakkor elengedhetetlennek tartja, hogy Gyimesinek, amennyiben a közös pártban szerepet akar vállalni, legyen egyfajta kompromisszumkészsége. Továbbá arra is szükség van, hogy ne csináljon magának ellenségeket ott, ahol nem feltétlenül vannak. „Szerintem ez utóbbi eddig nem feltétlenül ment jól Gyimesinek” – tette hozzá Tokár.



Együttműködés

Gyimesiről korábban Sólymos László, a Híd elnöke úgy nyilatkozott, pártja politikusai nem lesznek olyan választási listán, amelyen az OĽaNO kérdéses képviselője is rajta van, mivel szélsőséges szereplőnek tartják őt. Öllös szerint azonban nem helytálló Gyimesit szélsőségesnek nevezni, mivel nincs olyan szándéka, hogy felforgassa a fennálló demokratikus, alkotmányos rendet. Kiemelte ugyanakkor, az OĽaNO-s politikusnak meg kell tanulnia együttműködni a szlovákiai magyar politikum különböző szereplőivel. „A hidasokkal is” – emelte ki a politológus. Öllös jelentős teljesítménynek értékelte Gyimesi részéről, hogy a magyarokat érintő témákat hozott fel az országos politikában. „Úgy tudott megmaradni egy szlovák párt politikusának, hogy a legkényesebb magyar ügyeket is szóvá tette, miközben ráadásul a pozícióját még meg is erősítette” – jelentette ki a szakember.



Kompromisszumkészség

Gyimesinek az OĽaNO-ban betöltött pozíciójával kapcsolatban Tóth ugyanakkor rámutatott, Igor Matovič mozgalmában nincsenek komoly belső struktúrák. „Így valószínűleg nem volt a képviselőnek nehéz dolga” – véli a szakember. Tóth szerint az egy pártban egységesülő magyar politikumnak értékes tagja lehetne a képviselő. Ugyanakkor az a kommunikáció, amit Gyimesi folytat, szerinte nehezíti az MKP, az Összefogás és a Híd egyesülését, hiszen az OĽaNO-s politikus az utóbbi szereplőt támadja. Úgy látja, amíg ez nem változik, addig Gyimesi nem kompatibilis a pártegyesítés törekvésével. „Meg kell tanulnia kompromisszumot kötni, és egy másik pályán mozogva kell építenie a saját profilját” – mondta a politológus.



Gyimesi hallgat

A rendezvényen, ahol Gyimesi több programpontban is teret kapott, a képviselőtől megkérdeztük, ő maga ki tudja-e zárni, hogy a jövőben egy választási listán szerepeljen a Híd jelöltjeivel. Erre az OĽaNO-s politikus kitérő választ adott. „Szerintem a Szövetségnek nincs szüksége a hidas politikusokra, hanem csak a hidas választópolgárokra” – jelentette ki. Majd megismételte a már korábban is hangoztatott álláspontját, mely szerint ő jelenleg az OĽaNO parlamenti frakciójának a tagja. „Nekem ott a helyem” – mondta azzal, ha kimondaná, hogy máshol akarna politizálni, mint Igor Matovič pártja, akkor teljesen súlytalanná válna.



A három politológussal való beszélgetésről készült videófelvételt az alábbiakban tekinthetik meg: