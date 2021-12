Szövetség: a kormány járványkezelése kaotikus

„A kórházakban ugyan van elegendő lélegeztetőgép, de még ki sincsenek csomagolva, nem használják azokat, mert nincs aki kezelje a berendezéseket, ezért aztán emberek halnak meg. A koalíció nem volt képes arra, hogy az egészségügyi dolgozókat a szektorban tartsa” – közölte a párt a TASR állami hírügynökséggel. A Szövetség szerint a járványügyi intézkedések szakmaiatlanok, logikátlanok, későn érkeztek, ráadásul kaotikusan kommunikálták azokat. Szerintük az emberek már nem is követik, melyek az aktuálisan érvényes intézkedések, így nem is tartják be azokat. Mindez pedig a társadalom frusztrációjához vezet.

A Szövetség szerint az államnak jobban oda kellene figyelnie a Covid-betegekre közvetlenül az után, hogy megfertőződtek, de a betegség hosszútávú következményeinek kezelésére is figyelmet kellene fordítania. A párt járvány és válságkezelési javaslatokat is megfogalmazott, így az antitest-vizsgálatok bevezetését, bizonyos esetekben az ÁFA öt százalékra csökkentését, de az oltottaknak járó 100 eurós utalvány ötletét is felvetették. Azt javasolták, ezeket a hazai vendéglátásban, éttermekben lehessen érvényesíteni.

(TASR)