Szlovákiában nem regisztráltak koronavírussal fertőzött beteget

„Az új, 2019-nCoV típusú koronavírust január 28-ig senkinél sem mutatták ki Szlovákia területén. A laboratóriumi vizsgálat a három fertőzésgyanús személy egyikénél sem igazolta ezt a megbetegedést, a tesztek negatív eredménnyel zárultak” – közölte Pellegrini.

Zuzana Eliášová, a környezetvédelmi tárca szóvivője elmondta: a betegség lázzal, köhögéssel, fulladással jár együtt, előfordul az is, hogy tüdőgyulladásba torkollik.

„Amennyiben a páciens nem járt azokban az országokban, ahol felütötte a fejét az új koronavírus, illetve ha nem került kapcsolatba olyan emberekkel, akik jártak ilyen országokban, nincs ok a pánikra, valószínűleg csak egy egyszerű influenzáról vagy megfázásról van szó”

– hangsúlyozta.

Az új vírussal kapcsolatos kérdésekre a 0917 222 682-es telefonszámon válaszolnak. A kérdéseket a novykoronavirus@uvzsr.sk címre küldött e-mailben is fel lehet tenni.

A kormányfő hétfőre válságstábot hívott össze az egészségügy-minisztériumba, amelyen bejelentette, hogy több megelőző intézkedést is hoznak a koronavírus terjedése ellen. Felmérik többek között a repülőterek, határátkelők és kórházak felkészültségét is. A lakosoknak azt ajánlotta, hogy oltassák be magukat influenza ellen, és fontolják meg a külföldi utazásokat. Egyben óva intett mindenkit a pánikkeltéstől.

Eliášová elmondása szerint a Közegészségügyi Hivatal folyamatosan tájékoztatni fogja a nyilvánosságot a helyzet alakulásáról.