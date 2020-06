Szijjártó: „Megpróbáljuk tiszteletben tartani egymás érzéseit”

A miniszteri találkozóra a trianoni békeszerződés megkötésének 100. évfordulója előtt két nappal került sor. Korčok erről elmondta, bár a két ország különbözőképpen értelmezi ezt a történelmi eseményt, nem szabad, hogy ez elválasszon minket. „Még akkor sem, ha nem is mindig köt össze” – fogalmazott.

Korčok, aki miniszterként az első hivatalos útján járt Budapesten, arról is beszélt, a koronavírus-járványt követő gazdasági válsággal Európának közösen kell megbirkóznia. Elmondta, Magyarország és Szlovákia infrastruktúrájának összekötése egész Európa energetikai biztonságához is hozzájárul. A szlovák tárcavezető a magyarországi szlovákok helyzetével párhuzamot vonva kitért arra is, hogy az új pozsonyi kormány mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy a szlovákiai magyarok megőrizhessék nyelvi és kulturális identitásukat, amelyet a kormányprogramban is rögzítettek.

Szijjártó a találkozó után arról beszélt, a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítésére vonatkozó lépések keretében tegnap reggel újra megindult a forgalom az Esztergom és Párkány között közlekedő teherkompon és a Nógrádszakál–Ráróspuszta határátkelőn is újra lehet közlekedni. „Így összesen már 13 határátkelő áll a két ország polgárainak rendelkezésére” – mondta a magyar tárcavezető.

Szijjártó hozzátette, Magyarország és Szlovákia között a jövőben új összeköttetések létesülnek. Nyár végén elkészül az új komáromi Duna-híd, 2022-ig pedig a két ország között 6 új határátkelő, köztük 3 Ipoly-híd épül meg. Arról is beszélt, hogy a két ország gázvezetékrendszerének összekötése is tovább folytatódik, a magasfeszültségű villamoshálózatot pedig újabb két ponton kötik össze. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szlovák miniszterelnököt, Igor Matovičot (OĽaNO) is várják egy budapesti látogatásra.

Arról, a Matovič által meghirdetett, Trianon témájú találkozóról, amelyen 100 szlovákiai magyar személyiség vett részt, Szijjártó úgy nyilatkozott, a magyar nagykövet képviseli ott Magyarországot. „Megpróbáljuk tiszteletben tartani egymás érzéseit. Ebben a kérdésben Szlovákia részéről teljes nyitottság van. Ezt jelzi a miniszterelnök említett gesztusa is” – fejtette ki a magyar diplomácia vezetője. Korčok pedig erre úgy reagált, holnap a békeszerződés aláírásának évfordulóján hasonló jelzést várnak el Magyarországtól.