Szijjártó: Megértjük magunkat Ficóékkal

Szijjártó először járt Pozsonyban, mióta megalakult a 4. Fico-kormány. Másfél órás munkaebéden tárgyalt magával a miniszterelnökkel, Robert Ficóval (Smer) és Juraj Blanár (Smer) külügyminiszterrel, de találkozott Denisa Saková (Hlas) gazdasági tárcavezetővel, illetve Richard Raši beruházási, régiófejlesztési és informatizációért felelős miniszterrel is. Minderről azonban a sajtót előre nem értesítették, a két kabinet politikusai közös kijelentést sem tettek.

Szijjártó a szlovák kormány képviselői után a Szövetség vezetésével egyeztetett, majd Forró Krisztián pártelnökkel sajtótájékoztatót is tartott. Itt a magyar tárcavezető arról beszélt, jól megértik majd magukat Ficóékkal, hiszen az Ukrajnának való fegyverszállítással és a menekültekkel kapcsolatos elutasító, illetve a szexuális kisebbségekkel szembeni álláspontjuk is közös. A közeljövőben pont a migráció kapcsán akarnak fokozottabban együttműködni, hiszen az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumához mindketten negatívan viszonyulnak. A két ország közti infrastrukturális fejlesztések sorában pedig a következő hónapokban át szeretnék adni az Őrhalom és Ipolyvarbó, valamint a Drégelypalánk és Ipolyhídvég közti Ipoly-hidat.

A Hedvig-ügy jegelve

„Egy patrióta, a nemzeti érdek érvényesítését felvállaló kormány jött létre” – fogalmazott a magyar miniszter a 4. Fico-kabinetről szólva, és hozzátette, a magyar és a szlovák kormány együttműködése egy szép és hatalmas lehetőségekkel teli időszak előtt áll. Azt is elárulta, a szlovák miniszterelnök hamarosan Budapestre látogat. Szijjártó szerint a két ország közti együttműködés mindig Fico miniszterelnöksége idején volt a leghatékonyabb. A miniszert azonban egy újságírói kérdés emlékeztette a Malina Hedvig-ügyre, illetve a kettős állampolgárság betiltására. Szijjártó erre azzal válaszolta, mindig lesznek olyan kérdések, amelyekben nem értenek egyet a szlovák kormánnyal. Majd arról beszélt, a kényes kérdéseket a szlovák féllel szemben azért nem nyitja meg, mert a Szövetség képviselőitől nem kapott olyan jelzést, mi szerint a szlovák kabinettel ne olyan kapcsolatot építsen, amely a jövőbe mutat.

A magyar külügyminiszter megismételte korábbi álláspontját, mi szerint a szlovák–magyar kapcsolatokban erőforrásként tekintenek a szlovákiai magyarokra és számítanak a Szövetséggel való együttműködésre. Forró pedig arról beszélt, egy találkozón szeretnének a szlovák kabinet tagjainak javaslatokat átadni arra vonatkozóan, milyen kisebbségekkel kapcsolatos intézkedéseket látnának szívesen. A kormánnyal való kapcsolatfelvételre azonban még nem került sor.

A magyar tárcavezető azt is megemlítette, Ficóval Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos menesztéséről is beszélt, de hozzátette, nincs felhatalmazása, hogy arról tájékoztasson, ki kerül majd a helyére. Forró a sajtótájékoztató után lapunknak elmondta, ők most azzal foglalkoznak, hogy erre a pozícióra megfelelő személy kerüljön. Jelezték a szlovák fél felé, hogy találkozni szeretnének és egyebek mellett a kisebbségi kormánybiztos tisztségének betöltéséről is egyeztetni szeretnének. A pártelnök azonban nem pontosította, kit látnának szívesen a kormánybiztosi székben.

Siker vagy sem?

Szijjártó a Szövetség parlamenti választáson „mediális ellenszélben” elért eredményéhez is gratulált, mindezt annak ellenére, hogy korábban lapunknak úgy nyilatkozott, ha a párt nem jut a parlamentbe, akkor azt nagyon nehéz jó teljesítménynek minősíteni. Ezzel az ellentmondással kapcsolatban most azt mondta, a Szövetség a választási eredményét a december 9-én esedékes kongresszusán maga a párt értékelheti. A miniszter szerint a voksolás részletes eredményeit, illetve a Szövetség körülményeit tekintve helytálló a gratulációja. Forró pedig arról beszélt, ezen a közgyűlésen szerkezeti átalakítást szeretnének a Szövetségben végrehajtani, hogy hatékonyabban tudjanak működni. Mindezt úgy, hogy megmaradjon a formáció sokszínűsége. Korábban az MKP részéről már felmerült, hogy töröljék el a párton belül működő platformokat. Ezt a Híd- és az Összefogás-platform ugyanakkor elutasítja.

Forró a parlamenti választáson elért eredményüket, a több mint 130 ezer voksot, ismét „történelminek” nevezte. „Ez akkor lett volna siker, ha a Szövetség bekerül a parlamentbe” – mondta, és hozzátette, szerinte ez a siker egyebek mellett azért maradt el, mert a „liberális sajtó” és a közvélemény-kutató ügynökségek azt az üzenetet közvetítették, hogy a pártnak nincs esélye a törvényhozásba jutni. Szerinte lett volna esélyük. Majd arról beszélt, a szlovákiai magyar politikai színtéren egyedül ők maradtak. A Híd és a Magyar Fórum csak elhanyagolható választási eredményt ért el.