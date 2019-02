Szigorodnak a vagyonbevallások

A módosítás értelmében például a többségi állami tulajdonban levő vállalatok vezetőinek is be kell adniuk a vagyonbevallásukat. Az új szabályok szerint az érintetteknek az ajándékokról is számot kell adniuk, ha az egy személytől kapott többszöri vagy az egyszeri nagyobb adomány értéke meghaladja a minimálbér tízszeresét. Azt is fel kell tüntetni, milyen típusú az ajándék és mikor kapta az illető. A köztisztviselőknek a tulajdonukban levő ingatlanokat, azok típusát, elhelyezkedését és a tulajdonlap számát is be kell vallaniuk.

A nagyobb értékű ingóságokat akkor kell feltüntetni a nyilatkozatban, ha annak értéke meghaladja a minimálbér 35-szörösét. A járművek márkáját és a gyártási évét is meg kell adni. Az egyéb típusú tulajdonra, tulajdonrészre vagy kölcsönre is érvényes, hogy akkor kell bevallani, ha az értéke meghaladja a minimálbér 35-szörösét. Ez az összeghatár vonatkozik arra is, ha az érintett a tulajdonában levő ingóság vagy ingatlan használati jogát egy hónapnál tovább valaki másnak adja.

A vagyonbevallásokat ezentúl mindig összevetik az előző évben leadott nyilatkozattal, így követhető lesz, milyen változás állt be az egyes tulajdontípusokban. A bevallásokat a jövőben elektronikusan is be lehet adni. Az érintettek a parlament összeférhetetlenségi bizottságának nyújtják be a vagyonnyilatkozatukat. A jogszabály-módosítást a parlamentben támogatta a Smer, az SNS, a Híd, a Sme rodina, az ĽSNS, valamint Lucia Žitňanská, Peter Marček, Juraj Kolesár és Martina Šimkovičová független képviselő is.

Az új szabályozásnak aktuálpolitikai vonatkozása is van. Igor Matovič, az OĽaNO vezetője ugyanis már kétszer vétett a parlamenti képviselőkre vonatkozó szabályok ellen, mivel mandátuma idejére nem függesztette fel a vállalkozását. A házelnök, Andrej Danko (SNS) napirendre is vette a képviselő mandátumának megvonásáról szóló szavazást. Danko szerint ha az ellenzék támogatja a vagyonnyilatkozatról szóló alkotmánytörvény-módosítást, akkor Matovič mandátumáról az új szabályok értelmében nem is kellene szavazni. A módosítás értelmében ugyanis nem lehet megvonni a mandátumot, ha a szabálysértés két külön választási ciklusban történt. Azonban ezt a megállapodást az OĽaNO elutasította. Végül az alkotmánytörvény módosításához Matovič mozgalmának támogatása nélkül is megszerezték a képviselők 3/5-ének, azaz 90 honatyának a szavazatát.