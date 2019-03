Szennyezett földet vihettek a D4/R7 alá

A razzia során több személyt őrizetbe vettek, köztük a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek vezetőit is. A rendőrség állítólag az építkezést kivitelező spanyolországi konzorcium képviselőjének a házában is razziázott. „Nem kizárt, hogy a mai razzia hatással lesz a körgyűrű további építésére” – adta hírül a Markíza televízió.

Letartóztatások sora

A Glob.sk portál információi szerint a rendőrség őrizetbe vette Michal G.-t, a „hulladékkirályt”, és a körgyűrűt építő D4/R7 Construction, s.r.o. menedzserét, Javier H.-t is, a vállalat székhelyén pedig házkutatást tartottak.

A rendőrségi akció több más magánszemélyt és céget is érint, akiknek közük van az építkezéshez. A rendőrök helyszínelést tartottak egy Pozsony Ligetfalu városrészében lévő bezárt szemétlerakónál is. A lerakó jelenleg felszámolás alatt áll, a helyén lakónegyed épül. A felszámolást végző Cresco Group, a.s. vállalatnál is házkutatást tartottak.

A gyanú szerint a gyanúsítottak földdel kevert hulladékot használtak fel a körgyűrű és a gyorsforgalmi út építkezésénél – írja a Glob.sk. A portál szerint az őrizetbe vett személyek ellen közveszély okozásának ügyében indulhatott eljárás. A portál a forrására hivatkozva azt írja, hogy a már beépített szennyezett földet valószínűleg ki kell majd bontani az útalapból ami pluszköltséggel és az építkezés elhúzódásával járhat.

Sólymos: a gyanú megvolt

Sólymos László (Híd) környezetvédelmi miniszter a folyamatban lévő vizsgálatra hivatkozva nem tudta megerősíteni a szennyezett föld beépítéséről szóló értesüléseket. „Az biztos, hogy felmerült a gyanúja, szennyezett földet használtak fel” – mondta Sólymos. A tárcavezető azt azonban igazolta, hogy a rendőrségi razziában a környezetvédelmi minisztérium szakemberei is részt vettek. „A minisztérium komolyan veszi a környezetvédelmi bűncselekmények elleni harcot. Örülök, hogy a rendőrség mintaszerűen együttműködik a környezetvédelmi felügyelőinkkel” – mondta Sólymos, és hozzátette, ha beigazolódik, hogy környezeti terhelés történt, akkor annak a költségére kell azt felszámolni, aki elkövette azt.

Az fizet, aki szennyez

A közlekedési minisztérium tegnapi nyilatkozatában azt írja, amennyiben beigazolódik, hogy a D4/R7 pozsonyi körgyűrű építéséhez nem engedélyezett anyagot használtak, azt az építés kivitelezőjének a saját költségén kell pótolnia, az állam pedig ezekért a munkálatokért nem köteles fizetni. „A tárca az ügyben nem hajlandó kompromisszumot kötni, amenynyiben pedig a felügyelet hibázott, annak komoly következményei lesznek” – fogalmaz a sajtónyilatkozat.

Arra az esetre, ha beigazolódik a gyanú, Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter súlyos következményeket ígér. “Ha a független ellenőrzés csődöt mondott, annak súlyos következményei lesznek. Itt a Csallóközről van szó. Magam is csallóközi vagyok, ezért fontos számomra, hogy milyen vizet isznak majd az unokáim.” – utalt a miniszter arra, hogy a feltételezett szennyezés a Csallóközt is érintő útépítésen történhetett.

Az ügyben Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere is megszólalt, aki szerint a főváros nem fogja engedélyezni azokat az építkezéseket, amelyek veszélyeztetik a környezetet. Vallo kijelentette, találkozni szeretne a közlekedési miniszterrel, Érsek Árpáddal (Híd) és a körgyűrűt építő vállalatok képviselőivel is.