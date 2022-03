Százezrekkel több a kisebbségi kultúrára

A KKA igazgatója, Alena Kotvanová elmondta, a módosítás értelmében az intézmény már idén 7 802 000 euró értékben támogatja a nemzeti kisebbségek kultúráját, és 498 000 eurót fordíthat magának az alapnak a működésére. A korábbi évekhez képest az előbbi tétel 202 ezer euróval, a működési költségekre fordítható keret pedig 98 ezer euróval növekedett. Ezzel együtt ötről hatra növelték az alap összköltségvetéséből a működésre fordítható források arányát. Kotvanová szerint a módosítás legfőbb célja pont ez, tehát a működés finanszírozásának megnövelése volt. „Mindezt azért, hogy a teljesség igényével és szisztematikusan tudjuk teljesíteni az alap összes feladatát” – tette hozzá. A kisebbségi projektekre szánt plusz 202 ezer eurót a KKA-ra vonatkozó törvényben meghatározott százalékok szerint osztják szét. A jogszabály szerint a magyar nemzetiség kulturális intézményei például a rendelkezésre álló források 53 százalékára, a romák a 22,4 százalékára pályázhatnak.

A Szövetség elnökségi tagja, Rigó Konrád, aki korábban a Híd jelöltjeként kulturális államtitkár volt, a módosításra úgy reagált, szerinte nem lehet a megpályázható keret valódi növekedéséről beszélni, hiszen a plusz 202 ezer euró még az inflációt sem fedi le. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden, a kisebbségek kultúrájára fordított adóeuró hasznos. „Én inkább azt kifogásolom, hogy az OĽaNO és a kormánykoalíció más képviselői is úgy próbálják ezt beállítani, mintha egy hatalmas történelmi cselekedetet hajtottak volna végre. Ez azonban nem igaz, hiszen még az inflációhoz sem igazították hozzá a 2017-ben megállapított 8 milliós összeget” – monda Rigó. A közösségi oldalán azt írja, hogy a hivatalos inflációs adattal számolva közel 968 ezer euróval kellett volna növelni az alap éves költségvetését, hogy a pénzromlást kompenzálják. Egyben bírálta az intézmény jelenlegi vezetését. „100 ezret az új igazgató kinevezése óta katasztrofálisan rosszul működő alap rezsijére kell költeni. Annak az alapéra, amely még a pályázatokat sem tudta időben kiírni” – közölte a közösségi oldalán Rigó.

Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő először nem is akart reagálni a Szövetség politikusának kritikájára, majd arról beszélt, a plusz 300 ezer euró nem az inflációkövetésről szól. A képviselő rámutatott, az infláció az alap létrehozását követő években, az előző kormány idején is növekedett. „A pénzromlás növekedett 2018-ban és 2019-ben is, ők azonban mégsem emelték a keretösszeget” – mondta Gyimesi az előző kormányra utalva, amelynek Rigó is a tagja volt. Egyben rámutatott, magában a KKA-ról szóló törvényben nincs olyan mechanizmus, ami a keretet az inflációhoz igazítaná. „Ezt megtehették volna ők is, de nem tették” – mondta.

A KKA a 2022-es évre vonatkozó pályázati felhívásait jelentős késéssel írta ki. Míg például a magyar nyelvű sajtó támogatására vonatkozó felhívást korábban a tárgyév előtti év novemberében hozták nyilvánosságra, ez 2022-ben az adott év februárjára csúszott. Gyimesi szerint a tavaly nyáron az alap élére kinevezett Kotvanová erről nem tehet, hiszen nagyon sok elmaradt feladat gyűlt össze az intézménynél. „Katasztrofális körülmények között hagyta az alapot az előző vezetés” – jelentette ki Gyimesi az intézményről, amelyet korábban Molnár Norbert irányított.