Százezrek hangolhatják át a tévécsatornákat

A lakosok körülbelül harmada veszi antennán a tévécsatornák műsorát, egy részük otthon, mások víkendházakban – derült ki a GfK ügynökség felméréséből, amelyet a Towercom megrendelésére készítettek. Ez körülbelül 1,7 millió embert jelent – túlnyomó többségük kénytelen lesz átállítani televízióját, a csatornák frekvenciái ugyanis megváltoznak. A változás nem érinti azokat, akik valamilyen távközlési vállalat, kábeltársaság előfizetett csomagjának köszönhetően, parabolaantennán vagy interneten keresztül fogadják a műsort – ezeket a szolgáltatásokat kínálja a Slovak Telekom, az O2, az Orange, a Swan vagy a legnagyobb kábeltársaság, a UPC.

A frekvencia megváltoztatása nemcsak Szlovákiát érinti, hanem az Európai Unió összes tagállamát. Az országok ugyanis Brüsszelben megegyeztek, hogy a 694–790 MHz közötti frekvenciasávot 2020-ig szabaddá teszik a mobilszolgáltatóknak az 5G-s, tehát ötödik generációs mobilhálózat fejlesztéséhez. Ennek köszönhetően a jelenleginél sokkal gyorsabb lesz az internet a mobiltelefonunkban. Ám nem csak a csatornák frekvenciái változnak meg, a sugárzás ugyanis átáll a sokkal korszerűbb DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) típusú, azaz digitális földfelszíni videós jeltovábbításra. Ez a jövőben a mostaninál több tévécsatorna elérését, akár a meglévők jobb minőségű vételét is lehetővé teszi majd. Akinek a tévékészüléke nem alkalmas ennek a modern jeltovábbításnak a fogadására, annak újat kell vásárolni.

Mi változik? A csatornák átállítása már kezdetét vette, a Towercom az érintett adóállomásait fokozatosan, 2020 nyaráig fogja átállítani.

A változás emberek százezreit érinti.

Kilenc csatornát kell majd új frekvencián keresni.

Ezzel együtt átállnak a DVB-T2 sugárzási rendszerre.

Mindez nem érinti azokat, akik mobilszolgáltatók vagy a kábeltársaságok csomagját fizetik elő.

Akinek a tévékészüléke nem alkalmas a DVB-T2-ben sugárzott műsor fogadására, annak újat kell vásárolnia.

A változást az Európai Unió tagállamai hagyták jóvá.

A megüresedett frekvenciákat a mobilszolgáltatók fogják használni az 5G-hálózat fejlesztésére.

Azt, hogy mely régiót mikor érinti az átállás, a www.cezantenu.sk honlapon tudják megnézni.

A Towercom júliustól kezdte el adóállomásainak átállítását, mindezt nem lehet lebonyolítani egyszerre, fokozatosan az egyes régiókban megy végbe a változás úgy, hogy 2020-ban már az összes antennán csak új frekvenciákon lehessen fogadni a tévéműsorokat. Eddig csak a Párkányhoz közeli Nána község kataszterébe tartozó Kék dombon található adóállomást állították át július 3-án. Azt, hogy a községüket lefedő adóállomást mikortól állítják át, a cezantenu.sk honlapon tudják leellenőrizni. Az új frekvenciákat a tévékészülékek automatikusan is kikeresik, ha beállítjuk az automatikus keresést. A témával bővebben a 3. oldalon foglalkozunk.

A változás a közszolgálati RTVS tévécsatornáit, a TV Joj, a Joj Plus, a Wau, a TA3 és a TV Lux adásait érinti, ezeket a csatornákat kell majd új frekvencián keresni. Ugyanezek a csatornák állnak majd át a DVB-T2 sugárzásra a jelenleg országos szinten használt DVB-T helyett. A DVB-T2 rendszer – leegyszerűsítve – lehetővé teszi, hogy egy frekvenciába sokkal több információt sűrítsenek össze, így egyetlen frekvencián lehet több, jobb minőségű műsort sugározni, minek köszönhetően más frekvenciák szabadon maradnak.



A tévé is számít



Az egyetlen korlátozás, hogy a DVB-T2 csatornán sugárzott műsorokat csak olyan televízión lehet nézni, amelyik alkalmas az ilyen jeltovábbítás fogadására, vagy legalább rendelkezik olyan set-top boxszal, amely alkalmas erre. Ez a 2014-től gyártott tévékészülékeknél számít standardnak, ám néhány korábbi modell is alkalmas már a DVBT2 fogadására.

Ha valakinek olyan tévékészüléke van, amely nem tudja dekódolni a DVB-T2 rendszerben sugárzott szignált, annak új tévékészüléket kell vásárolnia, enélkül a szóban forgó tévécsatornák műsorát többé nem tudja nézni. A kormány már nem fog támogatást adni az új tévékészülékek vásárlására úgy, ahogyan például az analógról a digitális műsorszórásra való átállás idején tette.



A beállítás egyszerű



Az új frekvenciák beállítása egyszerű, elég a tévékészüléken beindítani az automatikus beállítás funkciót, és a tévé önállóan megkeresi a csatornákat az új frekvenciákon. Ha ez nem működik, akkor manuálisan is ki lehet keresni a csatornákat.