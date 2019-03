Számokba fojtva – két elnökválasztás  a magyarlakta járásokban

A köztársaságielnök-választás első fordulójában Bugár Béla (Híd) államfőjelölt igyekezett begyűjteni a magyar szavazatokat. Öt éve is egy magyar jelölt, Bárdos Gyula (MKP) indult az államfőválasztáson. Összehasonlítottuk, a dél-szlovákiai járásokban hogyan szerepelt a két jelölt.

2014-ben 1 914 021 szavazó járult az urnákhoz, 43,40%-os volt a részvétel az első fordulóban, 2019-ben pedig 2 158 859 szavazó adta le a voksát, 48,74%-os részvételi arány mellett.

Emlékeztetőül: öt évvel ezelőtt Robert Fico (Smer) 28,0 %-kal nyerte az első fordulót, négy százalékkal előzte meg a jelenlegi államfőt, Andrej Kiskát. Bárdos Gyula akkor 97 035 szavazatot kapott, ami 5,1%-os támogatottságnak felelt meg. Az MKP jelöltje a Dunaszerdahelyi járásban 19 146 szavazatot kapott, ami 51,50%-ot jelentett, a Komáromi járásban is 50 százalék fölött teljesített 14 776 vokssal. Emellett a Rimaszombati járásban is győzni tudott, az Érsekújváriban pedig minimális különbséggel előzte meg Ficót és Kiskát – ehhez 11 180 voks kellett, (Fico – 11 050, Kiska – 11 001).

Öt évvel később két magyar jelölt indult az államfőválasztáson, de Menyhárt József, az MKP elnöke visszalépett – a felmérésekben 1,5%-os támogatottságot mértek az aspiránsnak. A neve azonban szerepelt a szavazólapon és így is kapott 1208 szavazatot. Bugár tehát magyar kihívó nélkül maradt, és a Híd kampányában ki is domborodott az a tény, hogy ő az egyetlen magyar jelölt. Az utolsó részletes közvélemény-kutatási eredmények már előrejelezték, hogy a Híd szavazói körében is egyre népszerűbb Zuzana Čaputová, a Progresszív Szlovákia alelnöke.

Čaputová, az első forduló magabiztos győztese például a Dunaszerdahelyi járásban 54,59%-kal, 18 758 szavazattal nyert, Bugár 25,25%-ot, 8677 voksot kapott; a Komáromi járást Čaputová 47,96%-kal 11 254 szavazattal húzta be, a Híd elnöke 21,98%-on, 5159 vokssal zárt. Ha a magyarlakta járások eredményeire tekintünk (lásd a grafikont), azt látjuk, hogy Bárdos Gyula minden járásban jobb eredményt ért el, mint Bugár Béla. A Híd elnöke a Dunaszerdahelyi járásban 11 településen nyert, a Komáromi járásban 9 településen szerezte meg a legtöbb voksot. 2019-ben a dél-szlovákiai járások választóit nem sikerült mobilizálni. Az országos átlagtól jócskán elmaradt a választói kedv. A járások körében a legalacsonyabb részvételi arányt az ország déli részén találjuk, fordított sorrendben: Komáromi járás 27,84%, Rimaszombati járás 33,96%, Dunaszerdahelyi járás 34,08%.