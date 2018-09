Szabadidős tevékenységek gyerekeknek

Az iskolák kapui pár napja ismét kitárultak, és sok szülő most azon töri a fejét, ebben a tanévben milyen szabadidős tevékenységet biztosítson csemetéjének. A megfontoltan és körültekintően kiválasztott szakkör nemcsak unaloműző, hanem rendkívül hasznos is lehet.

Sport, nyelvtanulás, zeneiskola, énekkar, tánciskola, színjátszás, szakkör – mit válasszunk a gyereknek? Az iskolába járás és az órákra való otthoni felkészülés a gyermek életének a nagy részét kitölti, ezért alaposan meg kell fontolni, viszonylag kevés szabadidejét mivel töltse. A megfelelő tevékenység kiválasztása nagyon fontos, mert egy körültekintően megválasztott szakkör a gyermek egész életére kihathat.

Általánosságban elmondható, hogy a szakkörök célja a gyermek szabadidejének hasznos kitöltése mellett a tehetségkutatás és -gondozás. A szakkörök haszna pedig a közösségi tudat formálása, személyiségfejlesztés, bizonyos esetekben pályaorientáció, esztétikai vagy egészségtudatos életmódra nevelés (sport, művészet), valamint kitartásra, felelősségtudatra való felkészítés és nevelés.

Tippek és szempontok Minden szülő a legjobbat szeretné a gyermekének, és ha biztosak akarunk lenni benne, hogy csemeténk számára megfelelő szabadidős tevékenységet biztosítunk, mielőtt beíratjuk és kifizetjük a tandíjat, tanácsos megválaszolni néhány kérdést. Először is: a kiválasztott szakkör megfelel a gyerek érdeklődési körének? Lehet olyan érzésünk, hogy minden pici egyfolytában mozogni, szaladgálni, ugrálni akar, ennek ellenére nem kell mindenkit azonnal sportra adni. A fontos, hogy a gyereket érdekelje az adott tevékenység, ne kényszerítsünk rá semmit, örömmel járjon oda! Ne a saját álmainkat akarjuk megvalósítani! Ugyancsak fontos szempont, hogy a szakkör közel legyen – vagy közvetlenül az iskola épületében, vagy közel hozzá, esetleg a lakhely közelében, biztonságos környéken, s jól megközelíthető legyen. Győződjünk meg róla, milyen körülmények között zajlik a tevékenység, milyenek a helyiségek, mennyire modern felszerelést használnak, az épületből bárki bármikor szabadon ki-be járkálhat, van-e portás stb. Derítsünk ki minél több információt a szakkör szervezőiről: milyenek a tapasztalataik, van-e gyakorlatuk, megfelelően képzettek-e, tudnak-e különböző korú gyerekekkel bánni, hányan vannak egy csoportban stb. Számos klubnak van honlapja, a szülőktől is lehet referenciákat kérni, ezenkívül az eduworld.sk portálon megtalálható az országban megszervezett különböző gyerektevékenységek adatbázisa, mely tartalmazza a szülők értékelését is. Sokak számára az egyik legfontosabb szempont, hogy az adott tevékenység mennyibe kerül, hogy a tandíjat egy összegben kell-e kifizetni, vagy hetente, havonta, illetve a tandíjon kívül milyen segédeszközöket kell vásárolni. Ha a kiválasztott szakkörre van is pénz a családi költségvetésben, nem biztos, hogy belefér a „családi órarendbe” – nincs, aki odakísérje a gyereket, s egyedül még nem mehet. Ilyen esetben segítséget lehet kérni a családtól, barátoktól, vagy fel lehet fogadni kisebb órabérért egy nagyobb diákot. (sza)

Színes választék

A szabadidős tevékenységeket 3 nagy csoportra oszthatjuk: sport, művészeti és tananyagot kiegészítő különórák. Mindig a gyermek képességeiből, alkatából, tulajdonságaiból kell kiindulni. Másra van szüksége egy örökmozgó, és másra egy jó kézügyességgel, ritmusérzékkel vagy éles logikával rendelkező gyermeknek. Figyelni és figyelmeztetni kell a gyereket, mihez van tehetsége, mert nem mindenkinek van pontos elképzelése arról, mit is szeretne. Vannak, akik azért járnak valamilyen szakkörre, mert ott akarnak szórakozni, s nem az utcán csellengeni. Ha a cél, hogy a gyermek közösségi életet éljen, akkor a tánckör, a sportkörök, a színjátszó szakkörök ideális lehetőséget nyújtanak. Ha valaki csemetéje intelligenciájára szeretne hatni, akkor különböző tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörre érdemes beíratni, de a sakk is megoldás lehet. Első lépésként fel kell térképezni az iskolában és a lakóhely közelében kínált szakköri lehetőségeket. Az iskolai szakkörök nagy előnye, hogy nem kell elvinni valahova a gyereket, időt és pénzt spórolnak, ráadásul ismerős helyen, ismerős emberek között foglalkozhat olyasmivel, amiben örömét leli. Amire nincs lehetőség az iskolában, talán elérhető a közeli művelődési házban vagy szabadidőközpontban – szinte mindenhol színes a kínálat. Legjellemzőbbek a táncos, sporttal összefüggő és a kézműves foglalkozások, de gyakoriak a dráma vagy színjátszó szakkörök, létezik csillagász, modellező, fényképész szakkör, és még számos érdeklődési körnek megfelelő foglalkozás.

Milyen korban milyen szakkör ajánlott? A legtöbb gyerek szeret játszani, mozogni, a barátaival lenni, és az egyes korosztályokra más-más tevékenységek jellemzőek. Szakemberek a következő szakköröket ajánlják: 0–3 év – ez a kor ideális arra, hogy a gyermek megismerkedjen valamilyen közösséggel, miközben óriási a mozgásigénye. Ajánlott tevékenységek: babatorna és -úszás, zenés-dalos játékok, ismerkedés a hangszerekkel. 3–4 év – a gyerekek óvodába kezdenek járni, túlteng bennük az energia, nagy a mozgásigényük, de már kezdenek rajzolni is. Kedvelt tevékenységek: aerobic gyerekeknek, úszás, rajz- és kerámiaszakkör, torna a szülőkkel. 5–6 év – A gyerekeket már óvodáskorban hozzá kellene szoktatni bizonyos rendszeres tevékenységhez, felelősségtudathoz, már járhatnak nagyobb figyelmet és összpontosítást igénylő szakkörökre. Ajánlott tevékenységek: zenei nevelés és hangszeroktatás, gyermekkórus, úszás, tenisz, kollektív sportok, ismerkedés idegen nyelvvel, színjátszókör, tánc. 7–12 év – az iskolás korúak már fizikailag és szellemileg egyaránt igényesebb foglalkozást választhatnak. Kedvelt tevékenységek: küzdősportok, labdarúgás, floorball, modern tánc, hip-hop, idegen nyelv, színjátszás, számítógépes ismeretek, hangszeroktatás. (sza)

Mennyibe kerül

Ajánlott a szakkört vezető pedagógusról tájékozódni – hány éve vezeti a szakkört, mennyire népszerű az általa vezetett tevékenység, milyen eredményeket ért el, mire lehet számítani a tanév végén. Előre kérdezzük meg, mennyibe kerül, és milyen felszerelés kell a szakköri tevékenységhez! Osztályfőnökétől minden gyerek átveheti majd az idei évre szóló művelődési utalványt, melyet olyan szakkörre válthat be, amilyenre akar. A saját iskolájában biztosan felhasználhatja az utalványt, de némelyik szabadidőközpont is elfogadja. A művészeti alapiskolákban és a magániskolákban el szokták utasítani, ott csekket adnak. Az előbbiekben általában 6–7 euró havonta a tandíj, a magán intézményekben lényegesen több – például a tenisz, a hoki és a lovaglás tipikusan drága időtöltés, ugyanis a magas tandíjon kívül a szükséges felszerelést is meg kell vásárolni. Az idegennyelv-oktatás sem olcsó mulatság – attól függően, hetente hányszor és milyen nagy csoportban zajlik, egy-egy angol vagy német nyelvi tanfolyamért 30–100 eurót számlázhatnak havonta, és sok helyen a tankönyvekért vagy egyéb segédeszközökért is pénzt kérnek.

A Postabank közvélemény-kutatása szerint a legtöbb tanuló a sport iránt érdeklődik. „A gyerekek több, mint 40%-a sportol a szabadidejében, miközben a harmadik–ötödik osztályosok mozognak a legtöbbet. A felével kevesebben járnak rajzszakkörre, táncra és zenére. Ezek a tevékenységek főleg az alsó tagozaton népszerűek, az idősebbek inkább nyelveket tanulnak” – mondta Lýdia Žáčková, a Postabank szóvivője. A felmérésből az is kiderült, hogy 10-ből 8-an járnak legalább egy szakkörre, a 2 szakkör sem ritka, 3 tevékenységet azonban csak kevesen választanak. Egy család évente átlagosan 120 eurót költ e célra, ugyanakkor – főleg a Pozsonyi kerületben – arra is van példa, hogy havonta ennyit fordítanak a gyerekek szabadidős tevékenységeire.

5 érv a szakkörök mellett 1. Hasonló korú és érdeklődésű gyerekekkel találkoznak, erősödik az összetartozás érzése, barátságok alakulnak ki. 2. Megtanulják kihasználni a szabadidejüket, és tudatosítják kötelezettségeiket. 3. Fejlesztik tehetségüket, ügyességüket, készségüket, tudásukat, fantáziájukat. 4. Megtanulják felmérni saját erejüket, tudatosítják értékrend-jüket, magukba szívnak egyfajta egészséges versenyszellemet. 5. Erősödik a gyermek önbizalma, ha jó eredményeket ér el és fejlődik olyasmiben, ami érdekli.

Jóból is megárt a sok

Meg kell győződni róla, hogy a kiválasztott tevékenység(ek)ben a gyerek örömét leli-e, és nincs-e túlságosan leterhelve. A közvélemény-kutatások szerint nagyon sok iskolás este 7-8 órakor ér haza, éppen a szakkörök miatt, aminek következtében kevesebb időt tölthet a családjával, nincs ideje unatkozni, s így nincs lehetősége megtanulni, hogy bizonyos helyzetekben csak saját magára számíthat. „Minden gyermek életében és fejlődésében fontos az is, hogy néha unatkozzon. Ez azt jelenti, hogy képes legyen nyugodt maradni az alatt az idő alatt is, amit nem szerveznek meg és nem osztanak be a számára, s nem éri egyfolytában valamilyen inger. Ha a gyermekünk egész napját betáblázzuk különféle tevékenységekkel, az agyát olyan sok inger éri, hogy nem tud mit kezdeni azzal a szabadidővel, amit egyedül kell eltöltenie, s ettől ideges, feszült lehet” – véli Lenka Uherová pszichológus. (sza)