Sulíkot támadja az OĽaNO

Andrej Holák a Smer kormányzati időszakai alatt több fontos posztot is betöltött, Richard Sulík gazdasági miniszter azonban a csütörtöki letartóztatásáig kitartott mellette - TASR-felvétel

Holákot – akit egyébként még csütörtök este szabadon is engedtek – bűnsegédlettel vádolják egy közbeszerzési csalás ügyében, amelyet még a Közbeszerzési Hivatal alelnökeként követhetett el. A TA3 hírtelevízió szerint az ügy az adóhatóság IT-rendszerének a beszerzésével kapcsolatos.

Sulík hangsúlyozta: a funkcióját az előző kormány idején is betöltő, a Smer kormányzati időszakai alatt több más fontos, így például államtitkári posztot is ellátó Holákot eredetileg Ľuboš Lopatka, az MH Manažment vezérigazgatójának a kérésére hagyta meg a pozíciójában, amit az úgynevezett „vállalati memóriával” indokolt. „Jó, ha van valaki, aki emlékszik arra, mi történt korábban az adott cégben” – mondta Sulík. A miniszter szerint ezek az információk a peres eljárások miatt is fontosak.

Sulík elismerte, hogy Holákra egy éve Igor Matovič (OĽaNO) akkori kormányfő is figyelmeztette, a leváltására buzdítva a koalíciós partnerét, Sulík azonban akkor nem hallgatott rá. Matovič pártja, az OĽaNO tegnap felszólította Sulíkot, hogy az MH Manažment teljes vezetését hívja vissza, „becsületes és szakmailag felkészült, korrupcióval nem vádolható” embereket helyezve a társaság élére, olyanokat, akik „nem veszik védelmükbe az előző kormány embereit”. „Eljött az ideje, hogy Sulík vállalja a politikai felelősséget a saját jelöltjeiért. Nem vagyunk hajlandók tovább tűrni a kontinuitást az előző, Smer vezette kormánnyal. Megbocsáthatatlan, hogy Sulík csaknem egy évig kitartott Holák mellett, annak ellenére, hogy már korábban figyelmeztettük, fennáll a korrupció gyanúja” – nyilatkozta Peter Kremský, az OĽaNO parlamenti képviselője.

(TASR, mi)