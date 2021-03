Sulík lemondott, Matovičtól is ezt várja

Richard Sulík, az SaS koalíciós párt elnöke bejelentette, távozik a gazdasági minisztérium éléről. Azt várja Igor Matovič (OĽaNO) kormányfőtől, hogy ugyancsak adja be lemondását. Ha szerdáig nincs megállapodás, kilépnek a kormányból.

Pozsony | Richard Sulík, az SaS koalíciós párt elnöke bejelentette, távozik a gazdasági minisztérium éléről. Azt várja Igor Matovič (OĽaNO) kormányfőtől, hogy ugyancsak adja be lemondását. Ha szerdáig nincs megállapodás, kilépnek a kormányból.

„Teljesítem, amit ígértem, és ezennel lemondok a gazdasági miniszeri tisztségről” – jelentette ki hétfőn délután Sulík. Rámutatott, a kormány már lassan három hete működésképtelen, ezért bízik abban, hogy a lépése előmozdítja, a kabinet működőképessé tételét. Ez szerinte a kormány átalakítása nélkül nem lehetséges. „Igor Matovič azt mondta, beadja a lemondását, ha előtte én is így teszek. Ezt én most megtettem, így semmi nem áll az útjába, hogy ő is lemondjon” – mondta Sulík, és hozzátette, ezzel teljesítettnek tekinti a miniszterelnök által, a személyi változások terén támasztott követeléseket. Ha a kormányfő nem távozik, az SaS vezetője arra utalt, pártja kilép a koalícióból. Azt mondta ugyanis, hogy parlamenti frakciójuk egy új miniszterelnök vezette kormányt akar támogatni. Az SaS vezetője megismételte, ha szerdáig nem születik meg a megállapodás, minisztereik lemondanak.

Vasárnap este Matovič valóban arról beszélt, hogy Sulík távozása, valamint további feltételek teljesülése esetén, lemondana a kormányfői tisztségről. Az SaS vezetője Matovič többi követelményéről elmondta, ha a kormányfő egy miniszteri székbe ülne át, akkor ő is a kormány része akar maradni. Nem pontosította azonban, hogy milyen tisztségben. Az SaS elnöke csak akkor hajlandó tárgyalni, Jana Bittó Cigánikovának (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának a tisztsgből való menesztéséről, ha pártja cserébe egy másik parlamenti testületet vezetését kapná meg. Matovič egyik feltétele pont az volt, hogy a képviselőnő távozzon a parlament egészségügyi bizottságának elnöki tisztségéből. Bittó Cigániková pártja sajtótájékoztatóján azonban azt mondta, nem tervez távozni a parlamenti testület éléről.

Sulík a kormány átalakítását a jelenlegi parlamenti viszonyokra és a jelenlegi koalíciós szerződésre építve képzeli el. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem adnák át az egyik általuk vezetett minisztérium irányítását sem Matovič pártjának, az OĽaNO-nak.

Sulík szerint már hónapok óta mindenki láthatja, hogy Matovič nem alkalmas a kormány irányítására. Úgy látja, a kormányfő mindenkivel összeveszett, amire pedig az egész ország ráfizet. Sulík szerint Matovič cselekedetei mögött a személyes bosszú áll.

Sulík megismételte, hogy pártja elutasítja az előrehozott parlamenti választást, szerinte ugyanis az csak rosszabbra fordítaná a helyzetet.