Sulík: Ha az EP konzervatív frakciója felveszi a Fideszt, az SaS kilép belőle

„Az ECR tagjai vagyunk, és nem akarunk távozni, de ha felveszik a Fideszt, akkor kilépünk. Ebben az esetben az Európai Néppártban megfelelő alternatíva lenne számunkra, ezt fogjuk mérlegelni” – mondta Sulík, és hozzátette, teljes mértékben elutasítják Orbán Viktor magyar kormányfő politikáját.

Sulík azt is hozzátette, ajánlatot is kaptak már az EPP-frakciótól, és egyeztetnek, például a Green Dealról, a belső égésű motorok betiltásának eltörléséről, vagy az atomenergia felhasználásának támogatásáról. „Be kell vallonom, megörvendeztetett, hogy változóban van az EPP álláspontja, és ezekben az alapvető kérdésekben – amelyek a programunkban is szerepelnek –, nyilvánvalóan meg tudnánk egyezni” – tette hozzá.