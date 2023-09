Statisztikai Hivatal: Nem lehet manipulálni a szavazatokat

Peťko hozzátette, a Statisztikai Hivatal már több mint 30 éve felel az országban tartott valamennyi választás és népszavazás átlátható, szakszerű és független összegzésének garantálásáért. Ez idő alatt 122 választás eredményeit dolgozták fel. „Az eredmények összegzésében a fő újdonság az lesz, hogy minden jegyzőkönyv elektronikusan készül és kerül feldolgozásra” – mondta azzal, több mint 6 ezer jegyzőkönyvről van szó, s a folyamatba többlépcsős ellenőrzés van beépítve.

Hatékonyabb rendszer

„Szeretném hangsúlyozni, hogy nem elektronikus szavazásról, úgynevezett elektronikus választásról van szó, hanem a jegyzőkönyvek elektronikus feldolgozásáról, azaz a választási eredmények összesítéséről. Ezt már kipróbáltuk az összevont önkormányzati és megyei választáson és a népszavazáson, de most először fogjuk alkalmazni parlamenti választáson” – folytatta Peťko hozzátéve: az új módszernek köszönhetően gyorsabb és megbízhatóbb az eredmények feldolgozása, illetve könnyebb elkerülni az esetleges hibákat is. A helyi választási bizottságoknak most először kell kötelezően elektronikusan továbbítaniuk a választási jegyzőkönyvet. A hivatal vezetője szerint azáltal, hogy az egyes településekről nem kell személyesen kézbesíteni a jegyzőkönyvet a járási választási bizottságba felgyorsulhat az eredmények számlálása. Az adatok feldolgozásának tempója azonban továbbra is az utolsó választókörzet gyorsaságán múlik.

Peťko kiemelte, a hivatal már hónapok óta készül a választásra, több mint 700 alkalmazottat képeztek ki, akik a választások éjszakáján 51 szavazatszámláló központban dolgoznak majd. Ezek közül 49 a járási választási bizottságok mellett működik, egyet a külföldről beérkezett levélszavazatok összegzésére tartanak fent, a központi bizottság pedig a Statisztikai Hivatalban lesz.

Az Integrált választási információs rendszer (IVIS) elektronikus rendszert az utóbbi időszakban háromszor tesztelték sikeresen, az utolsó főpróbára a hét elején került sor.

A nem hivatalos időközi eredményeket szombaton 22 óra után, illetve az összes szavazóhelyiség bezárása után kezdik feltölteni a www.volbysr.sk portálra, az adatok várhatóan tízpercenként frissülnek majd – beleértve a részvételi arányt, a feldolgozottság szintjét és a pártok eredményét. A hivatal szerint a legutóbbi választások tapasztalatai alapján az első választási jegyzőkönyvek körülbelül fél ill. egy órával a szavazóhelyiségek bezárása után futnak be feldolgozásra. „Kikereshetők lesznek az országos eredmények, a megyék eredményei, illetve az 50 szavazókörzet, továbbá a 79 járás eredménye” – közölte Jozef Brinda, a hivatal választási osztályának vezetője. A végleges hivatalos eredményeket az Állami Választási Bizottság jóváhagyása után közlik, amire általában a szavazás másnapján kerül sor.