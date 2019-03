Sorosozás helyett birodalmazás volt Orbán ünnepi beszédében

Most azonban egy birodalom terjeszkedő árnyékáról beszélt. Azt mondta, hogy "liberális európai birodalom", illetve az "Európai Egyesült Államokról szóló lázálmok" fenyegetnek.

Egy szót sem szólt arról, hogy ezeket a birodalmi elgondolások kik és hogyan képviselik.Míg korábban rendszeresen hosszan taglalta a fenyegető erők terveit, most inkább a saját politikai közösségének céljait részletezte: erős Európát, erős nemzetállamokat, új és erős európai vezetőket, új kezdetet követelt. A cél szerinte "megállítani Európa hanyatlását", és azt kellene elérni, hogy "Európa újra az európaiaké legyen". Hogy mitől és hogyan hanyatlik most Európa, és kié most Európa, ha nem az európaiaké, azt már nem mondta ki.

Csupán egyetlen egyszer ejtette ki a "migráns" szót, amikor a magyar történelem legnagyobb teljesítményeit sorolta, és párhuzamot vont az 1848-as forradalom, az 1956-os forradalom és a "migránsinvázió megállítása a déli határainknál" aktusa között. Kimaradt az utóbbi években szinte minden ünnepi beszédében visszatérő "európai lakosságcsere" víziója is.

Arról beszélt, hogy "egyszerű dolgokat akarunk: saját hazát, jó szomszédot, megértő társat, szerető családot, és munkát, aminek haszna, értelme és gyümölcse van." Méltatta a keresztény kultúrát, ami nélkül nincs szabadság, és ezt az összefüggést részletezte egészen hosszan. Arról szónokolt, hogy sosem volt még olyan agyafúrt birodalom, ami a magyar szabadságeszményt szétrombolta volna.

Úgy tűnt a beszéd alapján, hogy Orbán igyekszik teljesíteni a néppárti feltételeket, és egyértelmű volt az is, hogy nem kívánta provokálni a néppártiakat, öt nappal a Fidesz kizárásáról határozó szavazás előtt. (A 444.hu összefoglalója itt olvasható.)