Sólymos részt vesz a kampányban

Önről köztudott, hogy a Híd és az MKP megegyezését szorgalmazta. Ez nem jött össze, a szlovákiai magyar térfélen pedig sorra alakultak a különféle mozgalmak. Miként értékeli a jelenlegi helyzetet?

Úgy gondolom, hogy ha meg tudott volna egyezni ez a két párt, akkor most nem lenne tere annak, hogy mindenféle új párt alakuljon. A koalíció lehetett volna az a releváns politikai erő, amely méltón és elég erősen, hangsúlyosan tudta volna képviselni a szlovákiai magyarság, a többi kisebbség és azoknak a régióknak az érdekeit, ahol a kisebbségek élnek – a parlamentben és esetleg a jövőbeli kormányban is. Az összefogás meghiúsulásának logikus következménye, hogy ennyi párt alakul, mindenki mozgolódik. Én nagy veszélyét látom annak, hogy a következő négy évben nem lesz magyar érdekképviselet. Ezáltal az is veszélybe kerül, amit a Híd eddig kormányszinten és a parlamentben elért, és megváltozhat az eddig békés magyar–szlovák viszony is. Ráadásul a szlovák pártok és mozgalmak is utaznak a magyar szavazatokra. A jelenlegi helyzetben szerintem nagyon nehéz lesz biztosítani az érdekképviseletet. Mindenesetre én a megegyezés mellett voltam, mert ez biztosította volna a legnagyobb esélyt a magyar érdekképviseletre. Mi a Hídban mindent megteszünk azért, hogy továbbra is legyen a parlamentben szlovákiai magyar érdekképviselet.



Ön még lát esélyt a Híd és az MKP megegyezésére?

Szeptember vége van, most már nagyon kevés az idő. A politikában soha nem szabad azt mondani, hogy soha, de még ha meg is tudnánk egyezni,

kérdéses, hogy a választók ezt miként fogadnák. Mert most már nem biztos, hogy elhinnék, hogy mi ezt valóban akartuk. Most, sajnos ez a helyzet és ezzel kell megbirkózni.



Mi a véleménye az MKP és az Összefogás közti és körüli történésekről?

Nem akarom és most se fogom minősíteni más pártok lépéseit. Azokat is felnőtt emberek vezetik, tehát pontosan tudják, a döntéseiknek mik a

következményei, és hogy milyen felelősségük van. Én mindenesetre most környezetvédelmi miniszterként arra fogok koncentrálni, hogy az elmúlt négy évben elért eredményeket bemutassam. Ebben az időszakban a Dél-Szlovákiába áramló támogatások a többszörösére nőttek a korábbi négyéves ciklushoz képest. Ezeket próbálom majd kommunikálni a választás előtt is, mert van mit. Ez alatt a négy év alatt nagyon sok mindent elértünk.



Miért épp a napokban döntött úgy, hogy lemond minden pártbeli funkciójáról és csak egyszerű tag marad? Várható, hogy a választások után ön is elhagyja a Hidat?

Ez segítség volt a pártnak, mert szerintem tudunk új arcokat, új, hiteles, régióbeli embereket is bemutatni. Ez adhat pozitív lökést a kampányban a pártnak, arra készülök, hogy a kampányban részt fogok venni.



A Híd legfelsőbb vezetésében is többen osztják a véleményt, hogy legkésőbb a Kuciak-gyilkosság után mindenképp ki kellett volna lépni a koalícióból. Ön is így véli?

Akkor a párt így döntött. Lehet, ha kilépünk, akkor nem kellene szembenéznünk azokkal a problémákkal, mint most. De viszont az se biztos, hogy az országnak jobb lett volna, ha akkor megbukik a kormány. Mi végigvittük ezt a választási időszakot, aki dolgozik, az hibákat is követ el. De úgy gondolom, ez alatt a négy év alatt az itteni magyarság számára sokat elértünk. Attól tartok, ha a következő négy évben nem leszünk ott – vagy ha a parlamentben nem lesz magyar érdekképviselet, akkor ez egyáltalán nem sikerül és rosszabb lesz a helyzet.