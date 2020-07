Sokan ugyan otthon maradnak, de azért nem mindenki mondott le a nyaralásról

A koronavírus alaposan ránk ijesztett: a szlovákiai családok döntő többsége idén egyáltalán nem megy el nyaralni, akik pedig terveznek kirándulást, azok nagy része is itthon nyaral. Külföldi útra a lakosság csupán tizede szánta el magát, és a nagyobb pénzszórásnak is búcsút inthetünk.

Pozsony | A koronavírus alaposan ránk ijesztett: a szlovákiai családok döntő többsége idén egyáltalán nem megy el nyaralni, akik pedig terveznek kirándulást, azok nagy része is itthon nyaral. Külföldi útra a lakosság csupán tizede szánta el magát, és a nagyobb pénzszórásnak is búcsút inthetünk.

Az elmúlt hetekben Európa-szerte lazítottak a járványügyi szabályokon, és a szlovákiai turisták ma már – kisebb-nagyobb megszorításokkal – szinte az összes kedvenc tengerparti üdülőhelyüket felkereshetik. A járvány okozta sokk és anyagi problémák, valamint a szlovákiai családokra jellemző óvatosság miatt azonban a többség ezt a lehetőséget idén kihagyja.

„A járvány első hullámának a lecsengését követően ugyan javult a lakosság hangulata, a szlovákiai családok ennek ellenére idén rendkívül óvatosak az üdülést illetően. A legfrissebb, alig pár napja elvégzett felmérésünk szerint a lakosság 61 százaléka idén egyáltalán nem tervez nyaralást, a családok nagyjából negyede Szlovákián belül utazik el valahová, külföldi utat pedig csak a tizedük tervez”

– nyilatkozta Martin Slosiarik, a Focus közvélemény-kutató intézet igazgatója. Csak összehasonlításképpen: tavaly a lakosság fele fontolgatta, hogy elmegy nyaralni, több mint a kétharmaduk pedig külföldi utat tervezett. Slosiarik szerint mindezt figyelembe véve, az sem meglepő, hogy míg tavaly a nyaralók 38 százaléka vette igénybe az utazási irodák szolgáltatásait, idén alig több mint a tizedük, vagyis a családok döntő többsége egyénileg szervezi meg az útját.

A Partners Group SK pénzügyi szolgáltató társaság megbízásából készült Focus-felmérésből az is kiderül, hogy azok is jóval óvatosabban választották ki az úti célt, akik rászánták magukat a nyaralásra. A Szlovákiában nyaralóknak csaknem a fele a hegyi túrázást választja, és látványosan megugrott azok száma is, akik a nyaralójukban, hétvégi házukban töltik a szabadságukat, minél messzebb a nagyobb tömegtől. Az általában nagyobb tömeget vonzó élményfürdőket az itthon nyaralók alig negyede választja.

„Idén azonban a külföldön nyaralók is óvatosabbak. Jóval többen vannak például azok, akik a külföldön élő ismerőseiket, családtagjaikat látogatják meg, vagy elzárt nyaralókban töltik a szabadságukat. Míg tavaly a külföldön nyaralók csaknem 90 százaléka választotta a tengerparti utat, idén csupán a háromnegyedük”

– tette hozzá Slosiarik.

„A járvány miatt azonban nem csupán az úti cél kiválasztásánál vagyunk jóval óvatosabbak a tavalyinál, a családok többsége a nyaralásra költött összeget is igyekszik a lehető legjobban lefaragni” – nyilatkozta Peter Gurecka, a Partners Group SK pénzügyi szakértője. Míg tavaly a nyaralók csaknem 60 százaléka legfeljebb ezereurós keretet szánt az utazásra, idén a megkérdezettek fele 500 eurónál nem szánna többet erre a célra. A többség jóval visszafogottabb költekezést tervez a nyaralás során is. Míg tavaly a megkérdezettek alig harmada vitt magával 250 eurónál kevesebb zsebpénzt, idén csaknem a felük lesz kénytelen beérni ennyivel.

„A szűkösebb anyagiak miatt idén még jobban oda kellene figyelnünk arra, hogy előre megtervezzük az út részleteit, elkészítve az ezzel kapcsolatos előzetes költségvetést, hogy ne a helyszínen kelljen szembesülnünk a pénzhiánnyal”

– mondta Gurecka. A Partners Group SK szakembere szerint a jelenlegi helyzetben teljes mértékben érthető, hogy a lakosság nagy része óvatosabban bánik a pénzzel. „A nyaralás nem olcsó mulatság, a családoknak így alaposan át kell gondolniuk, mire is költik a pénzüket. A legrosszabb megoldás, ha ezt is hitelből próbálják finanszírozni, még jobban eladósítva a családot” – tette hozzá Gurecka, aki a pénzügyi tanácsadók azon aranyszabályára is emlékeztetett, amely szerint a családoknak az éves bevételeik 5 százalékánál többet nem szabadna költeniük az üdülésre.