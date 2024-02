Šimečka az Alkotmánybíróság döntésének gyors megjelentetésére szólította fel a kormányt

A komáromi Selye János Gimnázium idén is bekapcsolódott a spanyol nyelvi olimpiába. A kerületi fordulóba 5 diákunk jutott be; az iskolai forduló 1. és 2. helyezettje az A kategóriában, amelyben az elsősök és másodikosok versenyeznek, két diák a B kategóriában, amely a harmadikosok, a kvinto és a sexto korcsoportja, szintén egy diákunk pedig a negyedikesek és a septimo számára kialakított C kategóriában.