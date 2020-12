SHMÚ: kevésbé szennyezzük a levegőt a fűtéssel

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet legújabb felmérésében 3 ezer olyan háztartás fűtési szokásait mérte fel, amelyeknek nincs központi fűtésük, vagyis saját maguk fűtenek. Az SHMÚ szakemberei szerint a felmérésük egyik legfontosabb megállapítása, hogy 2017 óta 9 százalékkal csökkent a levegőt nagyobb mértékben szennyező szilárd tüzelőanyagok használata. A szilárd fosszilis tüzelőanyagokból átlagosan 5, tüzelőfából 3 százalékkal kevesebb fogyott, ezzel párhuzamosan nőtt a fapellet és fabrikett iránti kereslet.

A pellet előnye, hogy teljes mértékben természetes alapanyagokból készült granulátum, amely az égése során mindössze annyi szén-dioxidot bocsát ki, amennyit a fa élete során magába épített, így globálisan nem növeli a levegőben található káros anyagok mennyiségét.

Az SHMÚ szerint az elmúlt években tapasztalt javulás annak is köszönhető, hogy a családi házak is egyre energiatakarékosabbak. A felmérés szerint az elmúlt években tömegesen újították fel a régebbi családi házakat, miközben a felújított házak 90 százalékánál energiatakarékosabb nyílászárókat szereltek fel, 60 százalékukat hőszigetelték, 33 százalékuknak pedig a tetőterét is szigeteléssel látták el. Az állami támogatásoknak köszönhetően egyre többen vásárolnak új, hatékonyabb kazánokat is.

A most közzétett felmérés szerint 2017 óta csaknem harmadával csökkent a régebbi kazánok és nagyjából ötödével a kályhák száma is. Ezzel szemben 10 százalékkal nőtt a gázkazánok száma.

Hogy a családi házak energiahatékonyságának a növelése elengedhetetlen az ország klímaváltozással kapcsolatos ígéreteinek a teljesítéséhez, azt az SHMÚ szakemberei is igazolják, akik szerint a szlovákiai szén-dioxid-kibocsátás 18 százaléka az épületek üzemeltetése miatt keletkezik, a háztartásokra 11 százalék jut, ami nagyjából 3 millió tonnányi szén-dioxidnak felel meg.

