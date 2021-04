SHMÚ: a jelenlegi hideg időjárásról a klímaváltozás tehet

Csütörtökön a fővárosban és környékén 12 óra leforgása alatt négy alkalommal havazott. Az erős széllel kísért intenzív havazást percek alatt napsütéses derült égbolt váltotta. A hőmérő higanyszála napközben sem érte el a hat fokot. Mindez április 8-án. „Már régóta kész tényként kezelik, hogy az ember tevékenysége által előidézett globális felmelegedés egyik velejárója az egyre gyakrabban előforduló extrém időjárás. Az elmúlt napok ezt csak igazolták” – mondta a TASR hírügynökségnek Faško.

Áprilisi hóviharok

A héten már két olyan nap is volt, amikor az ország déli és délnyugati régióin havazással és erős széllökésekkel kísért rendkívül hideg hőhullám vonult végig. Ráadásul olyan területekről beszélünk, amelyekben általában hőrekordok dőlnek meg, s amelyek rendkívül alacsony csapadékmennyiségükről ismertek. Ezek közé tartozik Ógyalla is, amely az országban tán az egyik legjobb példa a globális felmelegedés következményeinek bemutatására. Ahogy arról lapunkban korábban tájékoztattunk, márciusban Ógyallán csak 2,3 milliméter csapadék hullott, ami az elmúlt 146 év második legalacsonyabb csapadékmennyisége volt – ettől kevesebb eső a térségben csak 1876-ban esett. A városban ráadásul a hőrekord is megdőlt, március közepén -8,3 fokot mértek, amivel 121 éves rekord dőlt meg. A régiót aztán az e heti extrém, havazással kísért hidegfront sem kerülte el. Például Ógyallán csütörtökön reggel egy centiméteres hótakaró volt, az egy nappal korábban, délután hullott hó sok helyütt másnap reggelig sem olvadt el. A magasabb fekvésű területeken, az Alacsony- és Magas-Tátrában még most sem számít ritkaságnak az 50 centiméteres hótakaró, a hegycsúcsokon még ettől is több, például a Lomnici-csúcson már több mint háromméternyi hó hullott.

Rendkívüli hideg

„Idén eddig mindegyik hónapban jelentős hőmérséklet-kilengést érzékeltünk. Volt időszak, amikor rendkívül meleg volt, ám olyan is, amikor az adott hónapban szokatlanul hideg” – állítja Faško. Például ezen a héten szerdán Gyűgyön -7,6 fokot mértek, Vöröskolostorban viszont a hőmérő higanyszála a -11,3 fokot is elérte. Tőketerebesen csütörtökön reggel -5 fok volt – ez a régió szintén azok közé tartozik, ahol az ilyen alacsony hőmérséklet áprilisban rendkívül ritkának számít.

Mivel a március végi meleg időnek köszönhetően a térségben már elkezdtek virágozni a fák, ez a hirtelen lehűlés komoly gondot okozhat a vegetációnak is. „Már nagyon sok helyütt érezhető a csapadékhiány, tehát megismétlődik a tavalyi forgatókönyv, amikor a kevés havazással kísért tél után száraz tavasz következik, ez pedig nagyon rossz kombináció” – magyarázta Faško, hozzátéve: tavaly a nagyon száraz tavaszt nyár elején, júniusban intenzív esőzéssel kísért viharos időszak követte. Az erős viharok jelentős anyagi károkat is okoztak. „Ez pedig egy következő példa arra, hogyan és miben mutatkozik meg a globális felmelegedés” – állítja a klimatológus.