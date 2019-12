Senki nem állt ki Trnka mellett

Trnkát azzal gyanúsítják, hogy visszaélt hivatali hatalmával és haszonszerzésre használta azt fel. Nem adta át ugyanis a birtokában lévő Gorilla-hangfelvételt a hatóságoknak. Ha Trnkát köztisztviselőként elkövetett igazságszolgáltatás akadályoztatásával vádolják meg, akkor 3-tól 8 évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik. Az egykori főügyész egyelőre nem nyilatkozott az eljárás megindításáról.

Senki sem állt ki mellette

A köztársasági elnök, Zuzana Čaputová üdvözölte a fejleményt.

„A nyilvánosság végre olyan jelzést kapott a bűnüldöző szervektől, hogy olyan ügyeket is kivizsgálnak, amelyek évek óta traumatizálják a társadalmat”

– közölte az államfő. Szerinte azonban a hangfelvételek a jelenlegi eljárás tárgyánál több bűncselekmény gyanúját vetik fel, és bízik abban, hogy a rendőrség ezekben az ügyekben is eljárást indít.



Peter Pellegrini miniszterelnök szintén kedvező fejleménynek nevezte a rendőrség lépését. „Az általam is hangoztatott aki bűnös, bűnhődjön elv szerint jártak el” – mondta a kormányfő. Szerinte ez is bizonyítja, hogy nincs megkötve a bűnüldöző szervek keze. Denisa Saková (Smer) belügyminiszter úgy nyilatkozott, a Trnka elleni eljárás a rendőrök minőségi munkájának bizonyítéka. A Híd igazságügyi államtitkára, Pfundtner Edit arra figyelmeztetett, a bizonyítási eljárást nagyon alaposan kell elvégezni, hogy a vád szilárd lábakon álljon.

Az ellenzék kemény fellépést követel

Az ellenzéki SaS szerint elfogadhatatlan, hogy Trnka még szabadlábon van, hiszen befolyásolhatja a vizsgálatot. Ezért felszólították Dušan Kováčik speciális ügyészt, adjon ki elfogató parancsot Trnka ellen. A szintén ellenzéki OĽaNO vezetője, Igor Matovič kijelentette, az egykori főügyész elleni eljárás elégtétel az egyszerű emberek számára. Hozzátette azonban, az a veszély is fennáll, hogy a NAKA tevékenységének fokozódása csak a kormánypártok választási kampányának a része.



Veronika Remišová, a Za ľudí tagja szerint a kár, amit Trnka főügyészként okozhatott, a jelenlegi eljárás tárgyánál jóval nagyobb lehet. Ahogy több ellenzéki képviselő, ő is felvetette, hogy a férfit előzetes letartóztatásba kellene helyezni. A Speciális Ügyészség egyébként nem adott arra vonatkozó felvilágosítást, miért nem vették őrizetbe Trnkát. Az ellenzéki Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) EP-képviselő szerint Jaromír Čižnár jelenlegi főügyész ellen is eljárást kellene indítani, mivel Trnka már évekkel ezelőtt lejátszotta neki a Gorilla-felvétel egy részét. Hozzátette, büntetőfeljelentést fog tenni Čižnár ellen. A PS/Spolu–koalíció vezetője, Michal Truban azt közölte, parlamentbe jutásuk után azonnal kezdeményezni fogják, hogy módosítsák a főügyész megválasztásának módját.

A hangfelvételek

A rendőrök a televíziós váltók ügyében és a Kuciak-gyilkosság felderítése során találták azt a 2014-es felvételt, amelyen Kočner és Trnka a Gorilla-hangfelvételről beszél. A Denník N azt írja, eszerint a Gorilla-felvételt Kočner 500 ezer euróért vásárolta meg az SIS egyik tagjától. A hanganyagot aztán egymillió euróért eladta Haščáknak, aki a Gorilla-ügy egyik főszereplője. A Gorilla-felvétel tanúsága szerint Haščák egy pozsonyi lakásban nagy értékű közbeszerzések leosztásáról tárgyalt vezető politikusokkal.



Kočner azonban nem semmisítette meg a felvételt, hanem barátja, az éppen főügyészi hivatalban lévő Trnkának a páncélszekrényében rejtette azt el. Trnka a hivatali ideje után Kočner tudta nélkül magával vitte a Gorilla-felvételt. Az egykori főügyész két barátjával, Kósa Lóránttal és Bereczk Oszkár albári polgármesterrel úgy döntött, megzsarolják Haščákot. Ekkor Kočner kérdőre vonta Trnkát. A Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Kočner azonban ezt a 2014-es beszélgetést is felvette, a rendőrség most ez alapján indított eljárást Trnka ellen. Haščák egyébként tagadja, hogy megzsarolták volna. Bereczk lapunknak pedig korábban azt nyilatkozta, annak ellenére, hogy Kočner a 2014-es felvételen arról beszél, elvágja a torkát, nem fél.

Kinek az ügyésze Trnka?

Trnka jelenleg is ügyész, de a nyilvánosságra került információk miatt felfüggesztették hivatalából, fegyelmi eljárás is folyik ellene. 2004-ben választotta őt főügyésznek a parlament, a Smer jelölte őt a tisztségre. 2010-ben egy szavazat híján nem hosszabbították meg a kinevezését. Az erről szóló titkos szavazás során a kinevezése mellett egészen biztosan voksolt az akkori SDKÚ-DS–SaS– KDH–Híd kormánykoalíció néhány képviselője is.



Az Új Szó kiadója a Penta Investments tulajdonában lévő News and Media Holding.



(TASR, czg)