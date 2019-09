Šefčovič csak alamizsnát kapott

Šefčovič viszonylag gyenge portfóliót kaphat, ami csalódást jelenthet Szlovákiának, mivel Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök egy erősebb pozícióért lobbizott. Az intézményközi kapcsolatokért felelős uniós biztosi poszt nem jár Szlovákia számára semmilyen kiugró előnnyel. Šefčovič az előző ciklusban egy jóval erősebb tisztséget, az EB energiaunióért felelős alelnöki posztját töltötte be. Šefčovič főleg a köztársasági elnöki kampánya során árthatott a megítélésének. Annak ellenére, hogy a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének (S&D) a tagja, hazai kampányában a konzervatív értékeket igyekezett hangsúlyozni. Erre akkor a nyugati sajtó is felhívta a figyelmet, ami után Šefčovič változtatott kampányának hangvételén.

Šefčovič optimista

Šefčovič igyekezett pozitívan reagálni a jelölésére. A szlovák politikus a uniós biztosjelöltek névsorának tegnapi nyilvánosságra hozása után kiemelte, feladatai közé tartozhat majd az Európai Parlamenttel való egyeztetés, a bürokrácia csökkentése és az unió fejlődési irányainak vizsgálata. Elmondta, örül, hogy az EB-elnök munkáját segítheti, a portfólióján belül pedig a stratégiai trendek meghatározásával foglalkozhat, amelyektől szerinte Európa versenyképessége függ. A szlovák biztos tárcája ugyanis az uniós kutatási központhoz kötődik majd. Šefčovič a közösség intézményeinek személyzeti politikájára is hatással lehet.

Pellegrini üdvözölte, hogy Šefčovičot immáron harmadszor jelölik uniós biztosnak. A miniszterelnök szerint a szlovákiai politikus már bizonyított azon a területen, amelyet most szánnak neki. Šefčovič első uniós biztosi ciklusában is hasonló feladatköröket kapott, mint amit most helyeztek számára kilátásba.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök szerint, akinek az elnökválasztás során Šefčovič az ellenfele volt, a jelenleg is uniós biztosként dolgozó politikus teljesíti azokat a feltételeket, amelyeket a feladata megkíván.

A szlovák kormány kudarca

Az ellenzéki SaS szerint a Šefčovič számára kilátásba helyezett kevésbé fontos poszt a kormány kudarcát jelenti. „Nem voltak képesek arra, hogy Szlovákia számára az öt fontos pozíció közül az egyiket megszerezzék” – jelentette ki Martin Klus, a párt külpolitikai munkacsoportjának vezetője.

A magyar biztos

A magyar biztosjelölt, Trócsányi László, aki a Fidesz listavezetőjeként jutott az EP-be, a várakozásokhoz képest erősebb posztot, az unió bővítéséért felelős uniós biztosi pozíciót kaphatja meg. A magyar kormány az elmúlt időszakban erősen lobbizott, hogy a jelöltjük a bővítési tárcát irányíthassa. Eközben az előzetes hírek szerint Trócsányinak egy jelentéktelenebb biztosi tisztséget, a nemzetközi segélyezésért felelős bizottsági tárcát szánták. Von der Leyen azonban úgy döntött, az erősebb portfóliót adja a magyar biztosnak.

Kérdéses portfólió

Feledy Botond külpolitikai szakértő a bizottsági tagok jelölésével kapcsolatban elmondta, a portfóliók 27 felé való elosztása régóta gondot okoz. „Nem véletlen, hogy az alapszerződések felülvizsgálata idején felmerül, hogy kevesebb biztos legyen, mint tagállam” – mondta. Feledy arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság több mint harminc főigazgatósággal működik, amelyekből egy vagy több tartozhat egy biztos alá. Ezen kívül vannak még olyan háttérszervek, mint a most még egy hónapig Navracsics Tibor (Fidesz) tárcájába tartozó Joint Research Centre (Közös Kutatóközpont), amelyek akár több ezer embert foglalkoztatnak és érdemi munkával rendelkeznek.

„Kérdéses, hogy a meglehetősen misztikus elnevezésű szlovák portfólió, »kapcsolatok és elemzések« címszó alatt mit fog megkapni a brüsszeli szervek közül, esetleg valamely fontos háttérintézmény valamely főigazgatósággal kiegészülve odakerülhet-e” – tette fel a kérdést a szakértő.

A jelöltek bemutatása után nyilvánosságra hozott dokumentumban Šefčovič neve mellett pont a feljebb említett kutatóközpont szerepel, de az is csak olyan viszonylatban, ami szerint a kapcsolatok és elemzések biztossága „támaszkodhat” a központ munkájára. Ez azt jelenti, hogy nem az irányítása alá tartozik. „Az, hogy Šefčovič nem klasszikus portfóliót kapott, mutatja, hogy egyrészt a pártja is gyenge lehetett már a jelölési folyamat során, hiszen Brüsszelből is látható, hogy a Smer nem éppen erősödik. Eközben a többi visegrádi ország megerősödő kormányai fontosabb tárcákat kértek” – mondta Feledy.

A lengyelek is nyertek

A szakember kiemelte, az őszi választást nagy eséllyel megnyerő lengyel PiS például megszerezte a mezőgazdasági portfóliót, amely még mindig az uniós források harmada felett rendelkezik.

„Magyarországon a gyengeség jeleit egyáltalán nem mutató Fidesz pedig a bővítési tárcát sikerrel célozta meg. Ez is reális ambíció volt: még ha a bővítés nincs is a közvetlen napirenden, a szomszédságpolitika és bővítés egy külpolitikailag izgalmas terület, sok kommunikációs lehetőséggel bír” – elemezte a magyar biztos jelölését.

Věra Jourová cseh biztos pedig a horvát és a belga kollégájával osztozik az igazságügy és demokrácia korábban egységesen kezelt területein. „Ennek fényében Pozsonyt azzal vigasztalták, hogy Šefčovič – a csehek mellett – alelnök is lett az új testületben. Ugyanakkor von der Leyen tegnapi beszéde azt vetíti előre, hogy a Juncker-évekhez képest az alelnöki jogkörök újra beszűkülnek a biztosi jogkörök javára, tehát a cím kevesebb privilégiummal járhat majd” – magyarázta a szakértő.