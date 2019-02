RTVS: A sportcsatorna elindításától függ, hogy lesz-e több nemzetiségi műsor

Ahhoz, hogy növelni tudják az RTVS nemzetiségi adásának arányát, az anyagi források emelésénél is fontosabb, hogy elindítsák a hármas adót, vagyis a sportcsatornát.

Pozsony | Ahhoz, hogy növelni tudják az RTVS nemzetiségi adásának arányát, az anyagi források emelésénél is fontosabb, hogy elindítsák a hármas adót, vagyis a sportcsatornát.

„Amíg ez nem következik be, a nemzetiségi programok arányának növelésére nem áll rendelkezésünkre a szükséges adásidő” – jelentette ki Lovász Attila, az RTVS nemzetiségi adásának igazgatója. Lovász a nemzeti kisebbségekért és etnikai csoportokért felelős bizottság (VNMES) felhívására reagált, melyet a bizottsági tagok legutóbbi (2. 8.) ülésükön fogadtak el.

A VNMES indítványozta a nemzetiségi műsorok arányának növelését. Az RTVS-ről szóló törvény értelmében, valamint a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek számarányának megfelelően a nemzetiségi műsoroknak a teljes adásidő mintegy tíz százalékát kellene kitenniük. A jelenlegi nemzetiségi műsoridőt – melyet hetente jelentkező, félórás, az egyes nemzetiségek nyelvén sugárzott műsorok, tízperces, többnyelvű hírösszefoglalók, és egy naponta jelentkező, magyar nyelvű híradó tesz ki – nem tartják elégségesnek.

Lovász elmondta: ami a rádióműsorokat illeti, betartják a tíz százalékos arányt, a televízióadás esetében azonban a nemzetiségi műsorok aránya csupán 2,76 százalék. Hozzátette: erre a tényre már korábban rámutatott az RTVS vezetése és tanácsa is. „Még ha nagyobb pénzcsomagot kapnánk is, akkor sem lenne reálisan elég adásidő a nemzetiségi programok számának emelésére” – figyelmeztetett Lovász, aki a megoldást a hármas adó elindításában látja, amelynek köszönhetően a kettes adó programstruktúrájában hely szabadulna fel. Hozzátette: a csapata már előkészített egy tervet a nemzetiségi programok arányának növelésére. „Már egy éve dolgozunk ezen, a vezetés és az RTVS tanácsa számára is készítettünk javaslatokat, ha bekövetkezik a D-nap, előállhatunk velük” – magyarázta a nemzetiségi adás igazgatója.

A VNMES ülésével összefüggésben leszögezte: szeretnék a nemzetiségi adást kiterjeszteni a nyári és a karácsonyi időszakra is. Ez utóbbi alatt a legmagasabb az RTVS piaci részesedése.