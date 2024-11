Tovább tart a koalíciós tévétanácstalanság

A tanács öt, a törvényhozás által delegált tagját eredetileg még kora ősszel kellett volna megválasztani, de tegnap, azaz csütörtökön sem születt döntés a jelöltek ügyében: pont ellenkezőleg, a következő parlamenti ülésre halasztották a tanácstagokról szóló szavazást. A késlekedés oka, hogy a koalíciós pártok bizalmatlanul nézik a partnereikhez köthető jelöltek térnyerését az STVR-ben, ráadásul személyes jellegű kifogások is felvetődtek néhány nevezett kapcsán.

A legproblémásabb indulónak Daniel Krajcer számít: a volt televíziós műsorvezetőt, aki politikusnak állt és tizennégy éve még kulturális miniszter volt az SaS jelöltjeként, a Hlas javasolja a tanácsba.

Érdekesség, hogy Krajcer ültette át a gyakorlatba a szlovák közszolgálati rádió és a televízió átalakítását, ezzel jött létre az az RTVS, amelyet a Fico-kormány alakított át néhány hónap alatt, hogy legálisan leváltsa a közmédia vezetését.

Az SNS és a Smer több képviselője szerint a Hlas jelölése túllép minden határt, Roman Michelko (SNS) elvi problémának nevezte a volt SaS-miniszter támogatását és a legelfogadhatatlanabb jelöltnek nevezte a 44 nevezettből. Dušan Jarjabek (Smer) egy korábbi interjújában kifejtette, a jelöltek között olyan személyek is feltűnek, akiknek semmi keresnivalójuk a tanácsban, mert hozzájárultak a televízió megosztottságához. Pedig Krajcer elvben már eltávolodott a libertariánus párttól, Erik Tomáš (Hlas) munkaügyi miniszter tanácsadójaként ténykedik. Andrej Danko még októberben arra célozgatott, hogy Krajcer jelölése a Hlas háttérjátszmáinak része, amellyel a párt az SNS-t károsítaná meg, ugyanakkor a nemzeti párt nem szívesen látna a tanácsban olyan személyiségeket, akik túlságosan nagy autonómiával és a nemzeti fősodortól eltérő elképzelésekkel rendelkeznek.

Krajcer személyén túl más problémák is akadhatnak a koalíciós egyezkedéssel. A tanács vezetését háttérinformációk szerint Lukáš Machala, a Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) által vezetett kulturális tárca hivatalának főtitkára kinézte magának, ahogy Igor Gallo korábbi tanácselnök neve is játékban van.

Csakhogy ő, bár a Smerhez is be van kötve, alapjában véve a Hlas nevezettje és az SNS-nek vele kapcsolatban is komoly fenntartásai vannak az intézményhez köthető múltja miatt.

A tanács megválasztására már csak azért is szükség lenne, mert az STVR-t vezető Igor Slanina megbízása csak ideiglenes, működő tanács nélkül megbénul az intézmény működése és veszélybe sodródhat a gazdálkodása – hiszen a testület hozzájárulására lenne szükség például a költségvetés elfogadásához. Az eredeti ütemterv alapján a tanácsnak már októberben interjúztatnia kellett volna a szóba jöhető igazgatójelölteket. A testület kilenc tagjából négy már megvan – őket a kulturális miniszter saját hatáskörben nevezte ki. A jelenlegi állás szerint leghamarabb a november 26-án kezdődő ülésen szavazhatnak a tanácstagokról, akiknek – ha a közmédiát működőképessé akarják tenni – sűrű, tennivalókkal zsúfolt karácsonyi időszak elé néznek.