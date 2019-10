Richard Sulík listájával indul az SaS

Az SaS hétvégi, a Liptószentmiklósi járásban található Deménvölgyön (Demänovská Dolina) megtartott kongresszusát azzal a céllal hívták össze, hogy döntsenek a parlamenti választás jelöltlistájáról, vagyis arról, kik mérettethetik meg magukat jövőre a párt színeiben. A kongresszusra ezzel kapcsolatban eredetileg öt javaslatot nyújtottak be, amelyekből azonban négyet visszavontak, így csak Sulík javaslatáról szavaztak, amit el is fogadtak. Ezen a listán azonban nincs rajta Sulík egyik legnagyobb párton belüli kritikusa, Ľubomír Galko alelnök és a mögötte álló párttagok, akik a párton belül nemrég megalakították a Demokratikus Mag platformot. Ezek között található mások mellett Jozef Rajtár, Natália Blahová és Jana Kiššová is. A kongresszus ezzel párhuzamosan titkos szavazással arról is döntött, hogy kizárják a pártból Natália Blahovát, akit azzal vádolnak, hogy rossz hírét keltette az SaS-nek. Hogy mi lesz Blahová frakcióvezetői posztjával, arról egyelőre nem született döntés.

Sulík szerint a pártnak erős jelöltlistája van, a párton belüli villongásokat lezártnak tartja, és most már a kampánnyal szeretne foglalkozni. Galko ezzel szemben úgy gondolja, hogy Sulík listája a destrukció és a bomlás listája, aminek következtében az SaS feltehetően parlamenten kívül végzi majd a jövő évi választást követően.

„Sulík attól tartott, hogy 2020-ban esetleg egy tehetségesebb kihívóval kellene szembenéznie a párt vezetéséért folytatott vetélkedésben”

– jegyezte meg a párt alelnöke, aki úgy gondolja, hogy ami az SaS hétvégi kongresszusán történt, az csak a Vladimír Mečiar vezette HZDS korábbi tisztogatásaival hasonlítható össze.

Jana Kiššová parlamenti képviselő, a párt alapító alelnöke, aki szintén nincs ott a listán, elfogadhatatlannak tartja azt, hogy a jelöltek közül hiányzik az a két személy, aki a legkitartóbban harcolt a maffia és a korrupció ellen: Ľubomír Galko és Jozef Rajtár.

„Már elmondtam a közösségi hálón és több fórumon is, hogy az SaS egy veszélyes párt, ami alatt azt értettem, hogy ha egyetlen, önkényuralmi hajlamú ember kezében összpontosul a hatalom, akkor egy ilyen párt veszélyes lehet”

– reagált a kizárására Blahová. Sulík Galko és a Demokratikus Mag többi politikusának a kritikájára úgy reagált: a legkisebb kétsége sincs afelől, hogy az SaS 2020 után is parlamenti párt lesz. A Demokratikus Mag tagjai egyelőre nem pontosították a további lépéseiket, Sulík azonban már korábban felszólította őket, hogy hagyják el a pártot.

