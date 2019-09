Repedezik a Szabadság és Szolidaritás?

Ma tartja rendkívüli közgyűlését az SaS, amelytől azonban a párt több vezető képviselője is távol marad.

Zólyom | Ma tartja rendkívüli közgyűlését az SaS, amelytől azonban a párt több vezető képviselője is távol marad.

A mai zólyomi tanácskozást Richard Sulík elnök hívta össze, de az őt kritizáló Ľubomír Galko és Jana Kiššová alelnök, valamint Natália Blahová frakcióvezető és Jozef Rajtár parlamenti képviselő is jelezte, tüntetőleg távol marad a közgyűléstől. Sulík azért hirdette meg a tanácskozást, hogy további évekre megerősítse pártelnöki pozícióját. A gyűlést ugyanis Sulík azután hívta össze, hogy a politikai formáción belülről olyan hangokat lehetett hallani, melyek szerint távoznia kellene annak éléről.

Sok a kritikus hang

Kiššová a kongresszussal kapcsolatban elmondta, azért nem megy a gyűlésre, mert ő már korábban, a pártelnöki választás során felhatalmazta Sulíkot, hogy a választási lista élén vezesse az SaS-t, de csak 2020-ig. „Nagyobb mandátumot nem tudok neki adni” – tette hozzá Kiššová, aki parlamenti képviselő is egyben. Kiššová arról is beszélt, nem tartja jónak, hogy amikor Sulíkon kívül is érdeklődik valaki a pártvezetés iránt, akkor az elnök összehív egy rendkívüli közgyűlést, ahol további négy évre megerősítteti magát a párt élén. Az alelnök szerint ez már a második alkalom, hogy Sulík ezzel az eszközzel él.

Galko sem lát okot arra, hogy rendkívüli pártelnökválasztást tartsanak. A parlamenti képviselő szerint a tervezett időpontban, 2020-ban tartott közgyűlésig az egyes pártelnökjelölteknek lenne idejük felkészülni, a programjukat kidolgozni. „Nem demokratikusnak, nem korrektnek és illegitimnek tarjuk ezt a közgyűlést” – indokolta a tanácskozásról való távolmaradását. Galko a nyáron többször tett utalást arra, hogy szívesen átvenné a párt vezetését. Az alelnök azonban azt cáfolta, hogy most távozni akarna a SaS-ből.

Blahová megerősítette, ő sem megy el a közgyűlésre. Ezzel ő és társai is jelezni szeretnék aggályaikat a pártelnök kiválasztásával kapcsolatban. „Védeni fogjuk a párton belül az alapvető demokratikus értékeket” – mondta Blahová. Elsősorban azt kifogásolta, hogy az esetleges elnökjelölteknek a közgyűlésig csak 15 napjuk volt arra, hogy felkészüljenek a posztért való indulásra. „Ez nem egy tisztességes, demokratikus küzdelem” – mondta. A képviselőnő szerint a jelenlegi pártvezető a választók bizalmával játszik.

A párt elégedetlen tagjai is azon a véleményen vannak, hogy Sulíknak a parlamenti választás utánig kell vezetnie az SaS-t. A sajtóban megjelent információk szerint Sulík a rendkívüli pártkongresszuson komoly ellenjelölt nélkül mérettetheti meg magát a tisztségért folytatott szavazáson.

Sulík hárítja a kritikát

Maga Sulík a bírálatokra reagálva elmondta, a párt alapszabálya lehetővé teszi, hogy rendkívüli közgyűlést hívjanak össze és a pártvezető személyéről annak mandátuma lejárta előtt döntsenek. „Olyan hangokat lehetett hallani, amelyek szerint más is elindulna a pártelnöki székért. Egy ilyen esetben nem ismerek demokratikusabb módot, hogy ezt lehetővé tegyük” – mondta az SaS vezetője a rendkívüli közgyűlésről. Szerinte az ügy miatt nincs feszültség a pártban. Az álláspontja szerint mindenkinek elegendő idő állt a rendelkezésére, hogy felkészüljön a pártelnöki tisztségért való indulásra. „Hogy miért nem éltek vele, az már az ő dolguk” – mondta Sulík.

Az SaS-nek 213 tagja van. A párt szóvivője, Róbert Buček korábban úgy nyilatkozott, a tagok nagy többsége jelezte, részt tud venni a rendkívüli közgyűlésen. A múlt héten a Sme napilap azt közölte, a párt tagjainak harmada, köztük elnökségi tagok is egy felhívásban azt kérték, ne tartsanak rendkívüli közgyűlést. A Denník N értesülései szerint 45 tag helyezte kilátásba, hogy nem lesz jelen az eseményen.

Még bármi lehet

Grigorij Mesežnikov politológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a pártnak rendkívül kevés tagja van, így gyorsan átalakulhatnak a belső erőviszonyok. Sulík személye pedig elég konfliktusos, irányítási módszerei autoritatívak. Az elégedetlen párttagokkal kapcsolatban a szakember azt emelte ki, a mostanihoz hasonló feszültségek már korábban is voltak az SaS-ben, akkor néhányan távoztak is a formációból, de most nem hallani arról, hogy egyesek távozni szeretnének. Mesežnikov szerint Andrej Kiska pártja, a Za ľudí egészen hasonló beállítottságú, mint az SaS, így elvben oda könnyen átléphetnének a Sulíkkal elégedetlen SaS-tagok.