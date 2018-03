A NAKA kihallgatja Vadalát

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) elfogta Antonino Vadalát. Az olasz vállalkozót gyanúsítottként hallgatják ki a Kuciak-gyilkosság ügyében.

A Korzár c. napilap szerint a NAKA két másik embert is feltartóztatott. Ezek Antonino Vadala testvére, Petro, és az unokatestvérük Pietro C.

Tibor Gašpar a helyszínen azt mondta az újságíróknak, hogy nagyjából tíz embert vesznek őrizetbe. Házkutatások zajlanak, és más jellegű épületeket is át fognak kutatni, de ennél pontosabbat Gašpar nem mondott.

Razzia Vadala házában - TASR-felvétel

Reggel óta razziáznak Kelet-Szlovákiában

A rendőrség Kelet-Szlovákiában, Nagymihályban és Tőketerebesen razziázik, átkutatják a Kuciak-cikkben említett Antonino Vadala házát.

Ján Kuciak az utolsó cikkében az olaszországi maffia kelet-szlovákiai jelenlétéről írt, eközben került elő Vadala neve.

Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány is Tőketerebesen van. A ház az AV-Real nevű cég tulajdonában van, melyet szintén említ Kuciak cikke. Ennek tulajdonasa Antonina testvére, Sebastiano.

A rendőrség a hírek szerint Nagymihályban is bevetésen van, ahol Diego Roda él. (SITA, TASR)

A hírt frissítjük.