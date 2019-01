Régi mozik felújítására pályázhatnak

“A tavalyi év végére Szlovákia egész területén több, mint 100 digitalizált moziban lehetett filmet nézni az Audiovizuális Alap segítségével. Nemcsak nagyvárosok, mint Pozsony és Kassa, hanem kisebb dél-szlovákiai városok is sikeresen pályáztak. A lehetőség most városok, falvak, polgári társulatok előtt is nyitva áll. ” - nyilatkozta Rigó Konrád, kulturális államtitkár. Az alap támogatásával valósult meg ilyen fejlesztés például Somorján, Dunaszerdahelyen, Komáromban, Újvárban, Párkányban, Losoncon, Rimaszombatban és Rozsnyón is. Ám mozival büszkélkedhetnek akár pár ezer lelket számláló községek is, mint a Nyitra megyei Bossány (Bošany) vagy a Zsolna megyei Alsóhutka (Nižná). “A lehetőség mindenki előtt nyitva áll, helytől, nyelvtől függetlenül” - tette hozzá Rigó.

Az audiovizuális technológiák fejlesztésére január 15-től lehet pályázni, így most nyílt lehetőség arra, hogy újabb települések juthassanak hozzá ehhez a nagyszerű lehetőséghez. Az első kör március 25-én zárul. Mozi fejlesztésére a pályázók két alprogramból választhatnak. Az egyik az ún. D-cinema, amit egy nagyobb költségvetésű, nemzetközileg standardizált technológiára, premier filmek vetítésére lehet igényelni. A másik pedig az ún. E-cinema, ami kisebb pénzkeretű mozi fejlesztést tesz lehetővé, ideális hátteret biztosítva ezzel kisebb filmklubok számára is. Az Audiovizuális Alap további támogatásokat nyújt modernizációra - ülőhelyekre, hangtechnikára és egyéb felújításokra. Ezenkívül az alap fontosnak tartja a hazai filmek vetítésénék támogatását is. További részletek az alábbi linken találhatóak:

http://www.avf.sk/vyzvy/challenge42019.aspx

Az Audiovizuális Alap 2009-ben alakult és a Művészeti Alappal együtt az állami kulturális támogatási rendszer egyik alappillére. 2017-ben ez a rendszer a Kisebbségi Kulturális Alappal egészült ki, amely Szlovákiában kizárólag a kisebbségek kultúrájának támogatására szolgál.