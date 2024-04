PS: A miniszterelnök geopolitikai analfabétaként beszél, és úgy is viselkedik

Robert Fico (Smer) miniszterelnök úgy beszél és úgy is viselkedik, mint valami geopolitikai analfabéta - véli a Progresszív Szlovákia (PS). „Orientálódni akar a világ mind a négy égtája felé, például Oroszország felé is, és ezzel az országgal nemrég a minisztere is parolázott. De szilárd része akar lenni az EU-nak és a NATO-nak is” – mondta Tomáš Valášek, a mozgalom alelnöke, a parlament külügyi bizottságának alelnöke a külügyminisztériumban tartott miniszterelnöki látogatásra reagálva.