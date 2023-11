Problémás biztonsági átvilágítás?

A lap értesülései szerint Zurian életútjának átvizsgálásakor több olyan tényező is felmerülhet, amely érdekütközést jelent, hiszen a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korábbi igazgatója az ellenőrzési osztály élén titkosított információkhoz is hozzáférést kap majd.

A Sme szerint Zurian beismerte, hogy személyesen is ismeri Milan Reichel hírhedt maffiózót, sőt, 2021-ben abban az utcában vásárolt ingatlant, ahol az egykori alvilági vezető is lakik. Problémát jelenthet továbbá az is, hogy a NAKA egykori igazgatója ellen kétszer is büntetőeljárást indítottak, és ebben az időszakban Fehéroroszországban bujkált, ahol saját bevallása szerint a helyi hatóságnak is beszámolt a „Szlovákiában zajló törvénytelen eljárásokról”.

Zurain állítja, hogy az ellene zajló nyomozások az előző kormány politikai bosszújának részét képezik. Állítása szerint azért indult ellene eljárás, mert rá mert mutatni Roman Mikulec (Szlovákia mozgalom) korábbi belügyminiszter korrupciós botrányára. A biztonsági átvilágításról egyébként a végső szót Roman Konečný, a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBÚ) igazgatója mondja ki, akit nemrégiben a NAKA szintén meggyanúsított – állítólag szerepet játszott az SIS 2021-es hamis jelentésének kidolgozásában.