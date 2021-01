Pozsonyban is gördülékenyen zajlott a tesztelés

A fővárosban 290 mintavételi pontot állítottak fel, amelyeket iskolákban, kultúrházakban, hivatalokban és sportközpontokban rendeztek be. A mintavételi pontok egy részét a városi tömegközlekedés buszaiból alakították ki, és a hétvégén kívül még hétfőn és kedden is nyitva tartanak. Néhány tesztállomást az autósok számára, ún. drive-through üzemmódban működtetnek.



A főváros a https://covid.bratislava.sk oldalon egy önálló tájékoztató honlapot hozott létre, ahol a tesztállomások pontos helyét térképen is ábrázolják, de az egyes mintavételi pontok leterheltségét, vagyis a várható várakozási időt is igyekeznek feltüntetni. Ezen a honlapon előzetesen regisztrálni is lehet. A rendszer egy időpontot rendel az érintettekhez, amit SMS-ben is elküldenek. A mintavétel eredményéről ugyancsak emailben és SMS-ben tájékoztatják az érintetteket, nem kell a helyszínen megvárniuk a teszt kiértékelését.



Pozsony Óvárosban is több mint egy tucat mintavételi pont működik. A Vazov utcai helyszínen szolgálatot telesítő rendőr kérdésünkre elmondta, a kora délutáni órákban egyáltalán nem volt sor, a tesztelni érkezőktől azonnal levették a mintát.

Néhány utcával odébb, a Mýtna utcai poliklinikánál 10 percet kellett sorban állni a mintavétel előtt.





Ahogy az országos tesztelés őszi fordulói során, a fővárosi Szabadság téren is több mintavételi pontot állítottak fel, de ezúttal nem konténerekből, hanem a városi tömegközlekedés buszaiból alakították ki azokat.



A fővárosi Rázus rakparton csak az eredményért kellett párt percet várakozni.





Pozsony óvárosában, a Hviezdoslav téren is autóbuszokból kialakított mintavételi pontok működnek. A helyszínen szolgálatot teljesítő katona elmondta, elsősorban az előzetes regisztrációval rendelkező, időpontra érkező személyeket tesztelik, de regisztráció nélkül is sorba lehet állni. A regisztráltakat természetesen előreveszik. A délutáni órákban a sorban csak 4–5 ember állt.





A Šafárik téren ugyancsak autóbuszokban teszteltek, aki a helyszínre érkezett, azonnal mehetett a mintavételi pontra, sor nem volt.





Hasonló volt a helyzet az óvárosi Medikus kert mellett felállított tesztponton. Az érkezőknek ugyan nem kellett a várakozniuk a mintavételre, a teszt kiértékelése azonban 20 percig is eltartott, ezért itt sorban állás alakult ki.