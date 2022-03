Pozsonyban a víz is drágul

A Pozsonyban élők április elsejétől a csapvízért is többet fognak fizetni – adta hírül a Pozsonyi Vízművek (BVS).

Pozsony | A Pozsonyban élők április elsejétől a csapvízért is többet fognak fizetni – adta hírül a Pozsonyi Vízművek (BVS).

Az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) elfogadta a társaság új díjszabását, amely a vezetékes ivóvíz köbméterenkénti árát – áfával együtt – 1,2464 euróban szabta meg. „A változás egy átlagos háromtagú család számára havonta körülbelül 26 centes többletkiadást jelent” – állítja Peter Podstupka, a BVS kommunikációs igazgatója, hozzátéve, hogy a csatornadíjak ezúttal nem változnak. Peter Olajoš, a BVS vezérigazgatója szerint a háztartások ivóvízzel való ellátása energiaigényes folyamat, a növekvő energiaárakat így ők is kénytelenek beépíteni az áraikba. A BVS április 1. és 10. között levélben vagy e-mailben szólítja fel az ügyfeleit a vízóra leolvasására, amit aztán a BVS ügyfélportálján jelenthetnek be. Ez utóbbi a cég honlapján keresztül érhető el. Akik személyesen szeretnék bejelenteni a vízóra állását, azok ezt a BVS ügyfélközpontjaiban tehetik meg. Ha a fogyasztó nem jelenti be a vízóra állását a megadott határidőn belül, a BVS automatikusan a korábbi fogyasztáson alapuló becslést használja majd ennek a kiszámításához. (mi, TASR)