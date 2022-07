Pokoli hőség jön, délen 38 fok lehet

„És mikor életünk egyik legforróbb nyarában sülünk meg, gondoljunk arra, hogy ez lehet a maradék életünk egyik leghűvösebb nyara” – figyelmeztetett június elején a közösségi hálón Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, aki szerint egy forró, száraz nyárra kell készülni. Hangsúlyozta, a nyári átlag akár 2 fokkal is meghaladhatja a megszokott értéket, a csapadék pedig „különösen Közép-Európa felett csökken”. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet munkatársai szintén elővigyázatosságra intenek, az elkövetkező napokban ugyanis az ország különböző részein 36 fok fölé szökhet a hőmérő higanyszála. Az intézet keddre elsőfokú riasztást adott ki, mely Szlovákia nyugati, déli és középső részét érinti. A szakértők szerint kedden 13 és 18 óra között a hőmérséklet 33 és 34 fok között mozog majd, a hét másik felében azonban már a 36 fokos hőséggel is meg kell küzdenünk. Szerdára másodfokú riasztás van érvényben, a meteorológusok szerint Nyugat-Szlovákiában és Dél-Szlovákiában lesz a legveszélyesebb a helyzet, így ezekre a régiókra adták ki a figyelmeztetést, de a többi járásban is maradt az egyes szintű riasztás. Kivételt képez az ország északi része, ahol a meteorológusok szerint nem kell tartani a rendkívüli időjárási viszonyoktól.

Pokoli hőség

Norbert Polčák, az intézet meteorológusa lapunk érdeklődésére elárulta, nagy a valószínűsége, hogy csütörtökön az egyes déli járásokra harmadfokú riasztást adnak ki. „A levegő hőmérséklete legalább a hét végéig magas marad. Csütörtökön várható a legmagasabb hőmérséklet. Szlovákia északi hegyvidékein 30, délen 38 fok körül alakul a hőmérséklet” – tette hozzá Polčák, aki nem zárta ki, hogy az adott dátumot tekintve megdőlhet a hőségrekord az egyes mérőállomásokon. Kérdésünkre, eléri-e a 40 fokot a maximális hőmérséklet, azt válaszolta, a július 18-án elérhető előrejelzések alapján feltehetően csütörtökön lesz a legmelegebb – ekkor körülbelül 38 fokig melegszik a levegő. Arra, hol lesz a legmelegebb határozott választ kaptunk – délen és az alacsonyan fekvő völgyekben. „A valószínűségi előrejelzési modellek szerint legalább a hét végéig nagyon meleg lesz. Az időjárás további alakulása a szélhelyzet alakulásától függ, amit a mai előrejelzési modellekből hosszabb időre nem lehet megbízhatóan megbecsülni. Hőhullám elméletileg a nyár folyamán bármikor előfordulhat, kivételesen még szeptember elején is” – nyilatkozta lapunknak Polčák.

Túlhevült Európa

Az imeto.sk portál szerint a következő napokban Európában extrém hőségre kell számítani. A weboldalon kitérnek arra is, múlt héten Portugáliában a hőség elérte a 47 fokot, de rendkívül meleg volt Franciaországban és Spanyolországban is, ahol erdőtüzek alakultak ki. Jelenleg Sevilla az egyik „legforróbb” európai város, ahol az egymást követő 8 napban 41 foknál is melegebbet mértek. „Mától Közép-Európában is megnövekszik a hőmérséklet, így Szlovákiában is nagyon meleg lesz. Területünkön a hét közepén tetőzik a hőség, valószínű, hogy 35 Celsius-fok fölé, a legmelegebb helyeken pedig szerdán 37 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet” – áll a szakportál előrejelzésében. A szakemberek attól tartanak, a hőséghullám elhúzódhat, és Európa-szerte akár 20 napnál is tovább tarthat a rekkenő hőség. „A közelgő hőség súlyossága így a 2003-as rekordszintű hőhullámhoz hasonlítható. Francia és svájci tudósok tanulmányai szerint akkoriban 70 ezren haltak meg a példátlan hőhullámban” – tették hozzá.

Óvintézkedések sora

A szlovák rendőrség csatlakozott a meteorológusok felhívásához, egy humoros illusztráció segítségével igyekeznek üzenni a lakosoknak, hogy felelősségteljesen viselkedjenek a kánikula során. „Ha autóval közlekednek, legyen elegendő folyadék és gyakrabban tartsanak szünetet. Ha hosszú útra készülnek, pihenjenek előtte és úgy tervezzék az útvonalat, hogy elkerüljék a torlódást” – írják a közösségi oldalon, valamint hangsúlyozzák, hogy gyereket és kutyát se felejtsünk a felforrósodott járgányban. Emlékeztettek, nemcsak az idősek, de a gyerekek esetében is fontos, hogy a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak a tűző a napon. Javasolják, a kültéri tevékenységeket a reggeli vagy az esti órákban hajtsuk végre, illetve kerüljük az alkohol- és koffeinfogyasztást. A külügyminisztérium a TASR hírügynökséghez eljuttatott nyilatkozatában a horvátországi erdőtüzekre vonatkozóan adott ki figyelmeztetést. „A forró nyári napokon fokozott a tűzveszély, különösen a tengerparti területeken. Tűz esetén javasoljuk a horvát rendőrség és tűzoltók utasításainak betartását” – tájékoztatott a külügyi tárca.

Kiszárad minden

Az SHMÚ heti értékelésében aggasztó adatokat közölt a szárazság kapcsán: „A légköri csapadék éves rezsimjében a nyári hónapok azokhoz a hónapokhoz tartoznak, amikor a legtöbb csapadékot regisztrálják. Ez a csapadéknövekedés azonban idén nem következett be” – közölte az intézet. Hozzátették, a nyári hónapokban rohamosan nő a csapadékhiány – szeptember elsejétől július 17-ig 60%-kal kevesebb eső esett az adott időszakhoz képest, ami statisztikai szempontból „rendkívüli, sőt extrém csapadékhiányt jelent”. Az intézet szerint épp a déli régiókat gyötri a legnagyobb szárazság. Az aszály a talajt sem kíméli, mint kiderült, Szlovákia területének 55%-át extrém szárazság sújtja, enyhébb szárazságot pedig az ország területének 98 százalékában tapasztalunk.